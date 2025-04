Nerazzurri in campo ancora una volta senza il capitano Christos Alexiou, alle prese con un infortunio e senza Berenbruch, Aidoo e Cocchi, impegnati con la prima squadra. Presenti in panchina invece il capitano dell'Inter Under 17 di Handanovic, Pietro La Torre insieme a Giovanni D'Agostino.

Le formazioni di Zanchetta e Pavesi per la sfida tra Cremonese ed Inter, valida per la 33esima giornata di Campionato Primavera 1.

CREMONESE (3-4-1-2): 31 Tommasi; 36 Zilio, 73 Bassi, 4 Duca; 27 Triacca, 8 Lottici, 70 Thiandoum, 14 Tosi; 7 Nahrudnyy; 10 Gabbiani, 9 Ragnoli.

A disposizione: 22 Malovec, 6 Lucchini, 11 Faye, 13 Marino, 18 Achi, 19 Tavares, 23 Cantaboni, 47 Gashi, 72 Rama, 77 Sivieri, 90 Bielo Beata. Allenatore: Elia Pavesi

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 10 Quieto; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi. A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 14 Bovo, 15 Perez, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 29 Topalovic, 38 D'Agostino, 39 La Torre.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Colaninno

Assistenti: Mastrosimone-Hader

Settimana nera quella lasciatasi alle spalle dall'Inter Primavera di Andrea Zanchetta, reduce dalla sconfitta di Trabzon, valsa l'addio al sogno Yourh League, e dal ko casalingo contro la Lazio che ha rallentato l'assalto alla Roma capolista, ora distante 4 punti. Con 63 punti i nerazzurrini si presentano oggi in casa della Cremonese, avversario alla ricerca di punti per tentare l'impresa salvezza senza passare dallo spareggio. Fermi in classifica a 38 punti, i grigiorossi sono reduci dal pari col Monza, match finito 2-2 che ha reso un pizzico di fiducia alla squadra di Elia Pavesi dopo il ko precedente incassato contro la Juventus. Dal canto loro i ragazzi di Zanchetta tenteranno il colpo all'Armando Soldi di Cremona, per rifarsi da una settimana da dimenticare e approfittare dello scontro diretto in programma per lunedì tra Sassuolo, squadra con la quale condividono il secondo posto a pari punti, e la capolista.

