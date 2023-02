48' - Gran parata di Lolic su Stankovic! Sugli sviluppi del corner, Pelamatti calcia in corsa ma manda alto! Due grani occasioni per i nerazzurri.

62' - Cartellino giallo per Masala per un intervento in ritardo.

77' - Owusu replica Stankovic, bella conclusione dalla distanza che Lolic in tuffo manda in angolo!

85' - Chivu cambia: dentro Biral per Owusu, dentro Grygar per Martini.

Marcatori: 14', 41' e 80' Esposito (I), 21' Palomba (C), 29 Veroli (C)

43' - Owusu pretende un po' troppo da sé stesso e prova il tiro dalla lunga distanza, pallone ampiamente a lato.

41' - GOOOLLLL!!! ANCORA ESPOSITO!! bella giocata di Dervishi, servito da un ottimo Owusu, che se ne va bene sulla destra, precisa palla dentro per Esposito che quasi incespica sul pallone ma poi riesce a mettere dentro il pari.

38' - Break dell'Inter con Stankovic, pallone troppo centrale, para Lolic.

37' - Ora sè solo Cagliari, è Idrissi che scende sulla sinistra e sfiora il palo più lontano con un teso rasoterra.

36' - Bella iniziativa personale di Belloni che centralmente spalle alla porta si gira e prova il tiro col sinistro, palla alta di poco.

29' - SORPASSO CAGLIARI. Sugli sviluppi del suddetto corner, il Cagliari di testa prolunga per Veroli che in estirada davanti a Calligaris mette dentro. Dormita della difesa.

28' - Angolo per il Cagliari, Calligaris esce ma se lo trascina sul fondo, nuovo corner cagliaritano.

25' - Punizione per il Cagliari ai 25 metri in posizione centrale, Carboni calcia sulla barriera.

21' - PARI DEL CAGLIARI. Carboni batte il secondo angolo consecutivo dalla destra, Calligaris respinge male con i pugni, la palla resta in area dove Palomba deve solo spingere dentro per l'1-1.

19' - Ancora Inter pericolosa sulla destra con Owusu, la difesa del Cagliari chiude al momento giusto su Curatolo.

17' - Ancora Inter in avanti, Esposito allarga per Owusu sulla destra, cross per Curatolo anticipato da Zallu in area.

14' - GOOOLLL!! ESPOSITO!! Bel cross da destra di Stankovic, Francesco Pio Esposito in area di testa salta più in alto di tutti e mette dentro!

13' - Calcia Stankovic ma colpisce in pieno la barriera.

12' - Buona azione dell'Inter con Curatolo che tutto solo resiste alla carica di due avversari e viene steso da Zallu al limite dell'area, pochi centimetri e sarebbe stato rigore. Giallo per Zallu.

11' - Imbucata del Cagliari per Griger, esce bene Calligaris e blocca la sfera.

10' - Ammonito Dervishi che interviene male su Del Pupo.

9' - Owusu entra bene in area dalla destra ma tenta il tiro di sinistro, masticato e finisce debolmente sul fondo.

7' - Prova a farsi vedere in avanti il Cagliari con Del Pupo ma la retroguardia dell'Inter è attenta.

3' - Bella imbucata di Stankovic per Curatolo davanti la porta, ma l'attaccante è in fuorigioco.

1' - Batte l'Inter, si comincia.

12.00 - Squadre in campo, giornata di sole a Cagliari, tra poco si comincia.

Dopo il pareggio contro il Bologna, l'U19 di Cristian Chivu torna in campo e lo fa allo stadio Asseminello di Cagliari contro la squadra di casa, match che vale la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera. Il tecnico dell'Inter deve fronteggiare alcune assenze significative (Iliev, Fontanarosa e Di Pentima out per febbre, Carboni e Zanotti rimasti ad allenarsi con la prima squadra e Pozzi, Matjaz, Guercio e Zube acciaccati) ma ha necessità di fare punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona a rischio della classifica. Kick off alle ore 12. Intanto, ecco le formazioni ufficiali.

CAGLIARI (4-3-3): 1 Lolic; 2 Zallu, 4 Palomba, 15 Veroli, 3 Idrissi; 24 Belloni, 8 Carboni, 80 Del Pupo; 11 Masala, 38 Griger, 27 Konate.

A disposizione: 12 Wodzicki, 32 Iliev, 5 Conti, 6 Pintus, 7 Pulina, 9 Kosiqi, 13 Cogoni, 14 Deriu, 17 Caddeo, 19 Vitale, 25 Arba, 26 Mameli, 36 Achour, 37 Martino. Allenatore: Michele Filippi.

INTER (4-3-3): 21 Calligaris; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 33 Pelamatti; 7 Martini, 4 Stankovic, 14 Kamate; 30 Owusu, 23 Esposito, 22 Curatolo.

A disposizione: 1 Botis, 41 Tommasi, 8 Grygar, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 25 Biral, 26 Nezirevic, 28 Stante, 29 Quieto. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Valerio Pezzopane.

Assistenti: Zezza - Starnini.