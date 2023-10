62' - Si salva l'Inter, respingendo due volte i tentativi dei bolognesi. Il terzo di Hodzic viene neutralizzato da Mangiameli, a terra dopo la forte pallonata subita.

61' - Motta ingenuo qui: prima sbaglia il rinvio di testa, poi atterra a due passi dall'area di rigore Menegazzo. Punizione invitante per il Bologna.

60' - E' un'altra Inter comunque quella che si sta vedendo dopo l'ingresso dalla panchina dei 3 titolarissimi.

58' - Berenbruch fallisce incredibilmente il 2-1! Uscita spericolata di Bagnolini che abbandona i pali e lascia la porta vuota, la palla diventa buona per Berenbruch dai 25 metri sbaglia il tiro piazzato.

57' - Berenbruch litiga col pallone in area dopo il bell'uno-due con Akinsanmiro. Sfuma un'opportunità interessante per l'Inter.

55' - Grande chance per Kamate! Fa tutto bene l'Inter a sinistra: bella combinazione Quieto-Motta, arriva il cross per il numero 10, che taglia dritto per dritto in area di rigore non arrivando di un soffio sul pallone.

53' - Triplo cambio in casa Inter: in campo i pezzi da novanta Stankovic, Berenbruch, e Sarr al posto di Bovo, Di Maggio e Zuberek.

52' - Pessima esecuzione del corner da parte di Quieto: palla in fallo di fondo.

51' - L'Inter prova ad alzare i giri del motore. Di Maggio conclude contro un difensore, Akinsanmiro anche. Alla fine di un'azione insistita, gli ospiti conquistano un corner.

50' - Bagnolini sbaglia in fase di costruzione, preoccupato dal pressing di Zuberek: rimessa laterale regalata all'Inter.

49' - Telefonato il cross di Quieto, Bagnolini deve semplicemente allungare le mani in avanti per afferrare il pallone.

48' - Blocco irregolare di Stabile ai danni di Byar: punizione poco dopo la linea di metà campo in favore del Bologna.

46' - Menegazzo si ferma dopo un pestone doloroso di Kamate. Dopo pochi secondi si rimette in piedi, si può proseguire.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

12.03 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Bologna-Inter Primavera!

11.48 - L'Inter Primavera sblocca subito il risultato grazie al solito Kamate, lesto a mettere dentro in porta il suo sesto gol stagionale dopo appena 4', ma deve fare i conti con la reazione del Bologna che è praticamente istantanea: 8 giri d'orologio più tardi, infatti, sull'affondo di Baroncioni, Mangiameli gira di testa a rete il pallone del pareggio a ristabilire l'equilibrio. Che dura per tutto il corso del primo tempo, anche perché, a parte il tiro a giro di Menegazzo controllato in volo da Raimondi, non si contano più occasioni degne di tal nome.

48' - Duplice fischio di Andrea Zanotti, finisce qui il primo tempo di Bologna-Inter Primavera! Le squadre raggiungono gli spogliatoi sul risultato di 1-1: succede tutto nei primi 12', con Mangiameli che risponde al momentaneo vantaggio di Kamate, al suo sesto gol stagionale.

48' - Al terzo di recupero viene pareggiato il conto dei cartellini gialli: Amey ammonito per fallo ruvido ai danni di Zuberek nel cerchio di centrocampo.

46' - Inserimento leggermente tardivo di Idaro, che non arriva in tempo sul suggerimento di Menegazzo in zona secondo palo.

44' - Si perde in fallo di fondo l'azione offensiva del Bologna, che si è fatto preferire all'Inter dopo aver trovato il pari.

43' - Forse una trattenuta minima su Akinsanmiro, che si gira per protestare verso l'arbitro per il mancato fischio.

42' - Schema da corner disegnato dal Bologna che libera al tiro Baroncioni dal limite dell'area: il suo mancino sorvola la traversa, con Raimondi in controllo.

40' - Amey vince lo spalla a spalla con Zuberek, che per ovvie ragioni non può essere al 100% della forma.

39' - Fallo di sfondamento di Idaro che va a travolgere Stabile: punizione in zona difensiva in favore dell'Inter.

37' - Cross di prima di Miconi verso il secondo palo, dove sbuca Stabile staccando di testa sopra la concorrenza. Pallone a lato, mentre Amey va a terra lamentando un colpo subito proprio dal difensore.

36' - Diop spedisce il cross di Miconi, bravo nella sovrapposizione sulla destra, in corner. Altro giro dalla bandierina dell'Inter, che prova a scuotersi dopo qualche minuto di appannamento.

35' - L'Inter ha perso via via le distanze, complice anche le troppe imprecisioni tecniche.

33' - Zuberek ingaggia il duello in velocità con Diop, che da ultimo uomo non gli permette neanche di fare il primo scatto recuperando in un nanosecondo.

32' - Momento di sofferenza per l'Inter, che ora deve difendere il secondo calcio d'angolo di fila dopo la deviazione di Raimondi a coprire il primo palo dal 2-1 beffardo.

31' - Menegazzo tira a giro dai bordi dell'area interista: Raimondi vola e respinge il pallone in corner.

31' - Ripiegamento difensivo lungo di Kamate, prezioso nella chiusura su Baroncioni.

30' - Scocca la mezzora a Casteldebole, non una grandissima fase del match dopo un inizio scoppiettante.

29' - Bovo forza la giocata sbagliando completamente la misura del passaggio: palla in fallo di fondo.

27' - Partita spezzettata, altro fischio dell'arbitro: questa volta il problema fisico è per Quieto, sdraiato a terra dopo un contrasto aereo.

26' - Rientrato l'allarme per Kamate, già tornato nella sua posizione dopo aver fatto un velocissimo pit-stop a bordocampo.

25' - In campo lo staff medico dell'Inter per prestare le cure del caso a Kamate, toccato duro sul piede.

24' - Kamate a terra dolorante dopo un contrasto, l'arbitro decide di fermare il gioco per sincerarsi delle sue condizioni.

23' - Fasi confuse a centrocampo, Hodzic mette ordine con un bel cambio di campo.

21' - Idaro calibra male il cross, la palla finisce docile tra i guantoni di Raimondi.

20' - Il cross di Motta, deviato da un difendente rossoblu, spiazza i tre interisti in area di rigore pronti a ricevere il pallone. Si salva il Bologna, che sta patendo il gioco sulle fasce degli avversari.

19' - Bovo si aggrappa alla maglia di Menegazzo, lanciato a tutta velocità nella metà campo nerazzurra: il 5 interista diventa il primo ammonito del match.

17' - Baroncioni ha preso le misure a Kamate negli ultimi due 1 vs 1. L'impressione è che questo sarà uno dei duelli chiave della gara.

16' - Mercier, in scivolata, cancella la giocata di Quieto, che deve accontentarsi del corner.

15' - Zuberek allarga troppo l'alettone nel duello aereo con Amey: arriva il fischio contro il centravanti polacco.

14' - Bagnolini, col brivido, recupera il pallone in uscita alta sul disturbo di Zuberek.

12' - PAREGGIO DEL BOLOGNA, MANGIAMELI RIMETTE TUTTO IN EQUILIBRIO! I padroni di casa trovano l'1-1 praticamente subito dopo lo svantaggio: bello sviluppo dell'azione sulla sinistra, con Baroncioni che con un cross preciso pesca l'incornata di testa di Mangiameli letale per Raimondi. Un po' soft la marcatura di Stabile nella circostanza.

10' - Fallo in attacco di Di Maggio, colpevole di aver trattenuto il pallone con le mani dopo una caduta.

8' - L'Inter alza il muro sulla conclusione dal limite di Hodzic che sembrava ben indirizzata verso la porta. Poi Miconi prova a promuovere la ripartenza veloce ma finisce per allungarsi il pallone.

7' - Zuberek non arriva sul pallone solo da spingere in porta di Kamate per una questione di decimi di secondo. Super occasione per il raddoppio nerazzurro.

7' - Parte Byar... Palla che scende troppo tardi e si perde dietro la porta difesa da Raimondi.

6' - Reazione del Bologna che si procura un calcio di punizione interessante sulla trequarti nerazzurra, in posizione centrale.

5' - Kamate sempre più capocannoniere nerazzurro: con quello di oggi, il numero 10 si è portato a quota sei in stagione.

4' - L'INTER E' GIA' IN VANTAGGIO, HA SEGNATO KAMATE! Basta un'azione agli ospiti per sbloccare il vantaggio: Di Maggio sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per Kamate, che devo solo scavare il pallone per superare Bagnolini a pochi metri dalla riga.

3' - Il primo affondo del Bologna si conclude in un nulla di fatto: Baroncioni non riesce a tenere in campo il pallone, Miconi protegge bene la sua zona.

1' - L’Inter, oggi in completo bianco con banda nerazzurra da trasferta, dà il primo giro al pallone del match. Bologna con la classica divisa rossoblu.

11.01 - Fischio d’inizio, comincia in questo momento Bologna-Inter Primavera!

11.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del ‘Centro Tecnico Niccolò Galli’ preceduti dalla terna arbitrale.

10.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Andrea Zanotti della sezione di Rimini, i suoi assistenti sono Alessandro Cassano di Saronno e Manuel Cavalli di Bergamo.

10.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Bologna-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.45 - Come da copione, Chivu apporta diverse modifiche all'undici titolare che era sceso in campo in Youth League 4 giorni fa, a partire dal reparto arretrato che conta ben 3 novità su 5 interpreti: davanti a Raimondi, che prende posto tra i pali, gli unici superstiti sono Motta e Stante che compongono la linea di difesa assieme a Miconi e Stabile. In mezzo si rivede Akinsanmiro, non eleggibile in Coppa, nel trio con Di Maggio e Bovo. In avanti la grande novità è Zuberek, titolare dopo nove mesi; ai lati del polacco Quieto e Kamate.

10.40 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Bagnolini; 28 Mercier, 22 Diop, 6 Amey, 42 Baroncioni; 5 Hodzic, 8 Rosetti; 18 Idaro, 67 Byar, 4 Menegazzo; 91 Mangiameli. A disposizione: 72 Happonen, 75 Verardi, 2 Carretti, 7 Cesari, 9 Ebone, 10 Busato, 11 Ravaglioli, 15 Svoboda, 21 Schiavoni, 53 Lai, 69 Tonin. Allenatore: Luca Vigiani.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 26 Miconi, 15 Stante, 6 Stabile, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 5 Bovo, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 18 Zuberek, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 2 Nezirevic, 4 Stankovic, 9 Sarr, 14 Berenbruch, 17 Vedovati, 19 Matjaz, 22 Spinaccè, 24 Ricordi, 27 Aidoo, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

10.35 - Persa l’imbattibilità stagionale martedì pomeriggio contro il Salisburgo, in Youth League, l’Inter Primavera ora non ha la minima intenzione di perdere anche il primato in campionato che, prima di questa giornata, condivide con il Milan, a cui in Europa è toccata la stessa sorte dei cugini. La squadra di Cristian Chivu, reduce dal netto 4-0 inflitto al Sassuolo di una settimana fa, stamattina scende in campo per provare a tenere il passo da capolista contro quel Bologna a caccia di risposte dopo i bei segnali arrivati nel 2-2 in trasferta con l'Atalanta. Dal ‘Centro Sportivo Nicolò Galli’ di Casteldebole, benvenuti a Bologna-Inter Primavera, ottava giornata del torneo (kick-off previsto per le ore 11).