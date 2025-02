BOLOGNA-INTER 0-3

Marcatore: Topalovic 47', Lavelli 69', 76' Cocchi

93' - Finisce qui, i nerazzurri passano al Crespellano.

92' - MOSCONI! Iniziativa dell'esterno che si accentra e calcia con il sinistro, ma una deviazione smorza il pallone che Pessina blocca facilmente.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - PINOTTI! Calcio di punizione che termina alto e non si abbassa con i tempi giusti.

88' - Numero di Pinotti che attacca centralmente e viene trattenuto da Jaku. Niente giallo per il rossoblu.

83' - Lavelli ha i crampi, al suo posto Spinaccè.

77' - Sostituzioni: escono Cocchi, Topalovic e De Pieri, entrano Motta, Venturini e Pinotti. Nel Bologna dentro Castaldo.

76' - GOOOOL! COCCHI CON IL MANCINO TROVA L'ANGOLINO DA FUORI AREA!

75' - RAVAGLIOLI! Destro preciso dal limite dell'area con il pallone che sfiora l'incrocio dei pali a Zamarian immobile!

72' - Grande anticipo di Aidoo (che si fa male) su Tonin, cercato da un cross preciso di Pukko!

69' - GOOOOOL! LAVELLI CON LA ZAMPATA VINCENTE SUL CORNER DI TOPALOVIC!

67' - MOSCONI! Subito protagionista l'esterno che scambia con Berenbruch ma calcia alto con il sinistro dal limite dell'area.

65' - Finisce la partita di Quieto: entra Mosconi. Nel Bologna dentro Negri per Nordvall.

64' - QUIETO! Guizzo dell'esterno che con un tiro-cross mancino costringe Pessina a smanacciare. L'azione prosegue e nel cuore dell'area Bovo non riesce a girarsi per calciare come vorrebbe.

62' - Topalovic verticalizza per Bovo che calcia col sinistro ma trova la deviazione in corner di Tomasevic.

61' - RAVAGLIOLI! Azione insistita del Bologna che si conclude con un sinistro sull'esterno della rete dell'ala, che cerca la porta da posizione troppo defilata.

58' - IVANISEVIC! Il difensore stacca bene di testa su corner da destra ma non trova lo specchio della porta.

54' - Doppio cambio tra i padroni di casa: Barbaro e Andessi lasciano il campo, dentro Labedzki e Battimeli.

49' - TOPALOVIC! Lo sloveno ci riprova, stavolta con il sinistro: pallone colpito male e fuori bersaglio.

47' - GOOOOOL! TOPALOVIC PORTA AVANTI L'INTER! DESTRO FULMINANTE DA FUORI AREA E NERAZZURRI IN VANTAGGIO!

14.01 - Fischio d'inizio!

14.00 - Le due squadre sono in campo per il secondo tempo: nel Bologna entra Tonin, resta fuori Longoni.

Niente gol al termine del primo tempo tra Bologna e Inter, in una partita molto combattuta ma con pochi spunti di cronaca. Predominio in campo degli ospiti, con chiusura in crescendo dei padroni di casa, ma l'unica vera occasione da rete nasce da un errore di Topalovic che si fa soffiare il pallone da Addessi, incapace di angolare abbastanza il destro e battere Zamarian. Nel complesso, regna soprattutto l'imprecisione soprattutto tra i nerazzurri che perdono troppi palloni nella loro metà campo e non riescono a inquadrare lo specchio della porta difesa da Pessina. Nei primi 45 minuti prevale dunque la strategia conservativa di Colucci, bravo a negare spazi e lucidità ai ragazzi di Zanchetta.

45' - Senza un secondo di recupero l'arbitro Rispoli fischia la fine del primo tempo.

41' - Ottimo scambio De Pieri-Aidoo, il terzino crossa basso ma in area non ci sono compagni pronti a convertire!

39' - Errore in disimpegno di Cocchi che porta Jaku in posizione di cross, ma l'esecuzione è troppo forte e imprecisa.

37' - TOPALOVIC! Gran lancio di De Pieri per Lavelli, che lavora fin troppo il pallone prima di servirlo allo sloveno il cui sinistro in corsa è decisamente fuori bersaglio.

32' - BERENBRUCH! Bel lavoro di De Pieri che al limite dell'area apparecchia per il mancino del compagno, che calcia ma trova una deviazione in angolo.

22' - ADDESSI! Palla persa clamorosa di Topalovic che sbaglia il dribbling e lancia la punta verso Zamarian, bravo ad aspettarlo e a bloccare il tiro (non angolatissimo).

21' - Duro intervento di Ivanisevic che abbatte Cocchi ma se la cava solo con un richiamo verbale da parte dell'arbitro Rispoli.

18' - Azione insistita dell'Inter nell'area avversaria, conclusa con un cross dal fondo di Aidoo respinto in corner da Barbaro.

13' - BARBARO! Errore di Aidoo che innesca Ravaglioli, Re Cecconi allontana sul piede del centrocampista che col mancino colpisce male e calcia forte ma alto.

12' - BERENBRUCH! Bello spunto a sinistra di Quieto che crossa, sul secondo palo arriva in corsa il centrocampista che con il piede meno educato colpisce malissimo!

6' - Tiro-cross di De Pieri che non spaventa Pessina e si spegne a fondo campo.

13.02 - Fischio d'inizio!

13.00 - Tutto pronto per il fischio d'inizio al Crespellano.

12.59 - Squadre pronte a entrare in campo.



FORMAZIONI UFFICIALI:

BOLOGNA (4-3-3): 1 Pessina; 3 Puukko, 30 Tomasevic, 44 Ivanisevic, 15 Papazov; 7 Jaku, 16 Nordvall, 26 Barbaro; 34 Longoni, 31 Addessi, 11 Ravaglioli.

A disposizione: 12 Happonen, 2 Markovic, 4 De Luca, 5 Labedzki, 13 Di Costanzo, 21 Battimeli, 24 Baroncioni, 25 Tonin, 29 Mazzetti, 33 Castaldo, 40 Negri.

Allenatore: Leonardo Colucci.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto.

A disposizione: 32 Michielan, 5 Alexiou, 11 Spinaccè, 16 Venturini, 17 Motta, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 33 Cerpelletti, 37 Vukoje

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Rispoli

Assistenti: Mambelli-Rosania

