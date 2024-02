13.00 - 3-4-2-1, invece, per i padroni di casa che puntano forte a centrocampo su Mouzakitis, loro capocannoniere nella competizione con 4 gol. In attacco Pnevmonidis e Papakanellos si piazzano alle spalle di Koustoulas.

12.55 - Chivu si affida ai migliori a sua disposizione in Coppa per superare l'ostacolo: in attacco il trio collaudato composto da Kamate, Sarr e Quieto, mentre è Berenbruch, in assenza di Akinsanmiro, non eleggibile in Europa, a completare il pacchetto della mediana con capitan Stankovic e Di Maggio. In difesa, spazio alla linea a quattro Aidoo-Stante-Stabile-Cocchi davanti a Raimondi.

12.52 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

OLYMPIACOS (3-4-2-1): Sina; Kostoulas, Koutsidis, Prekates; Koutsogoulas, Bakoulas, Mouzakitis, Alafakis; Pnevmonidis, Papakanellos; Koustoulas. A disposizione: Exarchos, Liatsikouras, Darviras, Lolis, Tanoulis, Dama, Gatopoulos. Allenatore: Sotirios Sylaidopoulos.

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Stabile, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Sarr, Quieto. A disposizione: Tommasi, Zanchetta, Owusu, Alexiou, Miconi, De Pieri, Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

12.45 - Scocca l’ora della verità in Europa per l’Inter Primavera, che a due mesi dall’ultima giornata del girone D di Youth League, chiuso al secondo posto alle spalle del Salisburgo, sfida l’Olympiacos in una gara da dentro o fuori che regala il pass per gli ottavi di finale. Al Pireo, i nerazzurrini di Cristian Chivu si presentano per sfatare il tabù playoff, fatale nelle precedenti due occasioni contro Zilina e Rukh Lviv. Dallo stadio Georgios Karaiskakis, benvenuti a Olympiacos-Inter, spareggio di Youth League con fischio d’inizio alle ore 14.