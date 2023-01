LIVE MERCATO

12.50 - Nella notte, conferma Gazzetta.it, non è arrivato il rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar . Ora è stallo completo nella trattativa tra Milano e Parigi, ecco perché, salvo clamorosi ribaltoni nelle ultimissime ore di mercato, si va verso una permanenza all'Inter fino a giugno del centrale slovacco, che nel caso sarà privato della fascia di capitano.

13.24 - Milan Skriniar sembra sempre più destinato a rimanere all'Inter fino a giugno per unirsi al PSG solo in estate, quando sarà svincolato. La conferma arriva anche da L'Equipe. "Nonostante un'offerta ferma (cui non ha fatto seguito l'attesa seconda), Milan Skriniar non dovrebbe venire a Parigi quest'inverno e dovrà aspettare fino a luglio per vestire la maglia del PSG - si legge -. L'Inter aveva però cercato nei giorni scorsi un sostituto, a riprova di una certa apertura", ma senza un rimpiazzo sul mercato "il club milanese ha preso la decisione di chiudere la porta a una partenza".

14.08 - Sportitalia va controcorrente sulla vicenda Milan Skrinia r. Mentre a tanti non risulta l'atteso rilancio del PSG, l'emittente riferisce invece che questo è arrivato (vista la presenza di Nasser Al-Khelaifi a Milano) e che è stato addirittura accettato dall'Inter: la cifra di cui si parla è di 15 milioni di euro. I nerazzurri, però, cederanno lo slovacco solo nel momento in cui avranno il sostituto. "L'Atalanta ha chiesto 25 milioni con obbligo per Demiral , oppure niente da fare. Se è così l'Inter è ferma sul turco", viene specificato.

14.25 - Il tecnico del PSG Galtier in conferenza stampa ha parlato del calciomercato dei parigini a livello generale: "Il calciomercato lo commenteremo quando sarà chiuso. La società sta lavorando, il presidente sta lavorando molto con Luis Campos. Non devo commentare possibili partenze o arrivi. Stasera a mezzanotte vedremo cosa succederà. Se non ci saranno acquisti, non ci saranno acquisti. Questa rosa ha lavorato e ha anche funzionato molto bene per mesi".

15.14 - Non c'è solo l'Inter su Merih Demiral , primo obiettivo per il dopo-Skriniar. Come raccolto da TMW , nelle ultime ore il Nottingham Forest avrebbe offerto all'Atalanta un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra complessiva di 28 milioni di euro. Ma c'è un dettaglio importante: la Dea è disponibile a trattare, mentre il giocatore non appare convinto della destinazione.

Ultimo giorno di mercato per la sessione invernale. Inter al centro delle voci per le note vicende riguardanti Skriniar e per l'eventuale sostituto dello slovacco. Ma non solo. Seguiamo insieme le ultime ore delle trattative che potrebbero cambiare diversi scenari oppure far rimanere tutto così com'è.

12.26 - Nelle ultime ore il Chelsea ha sondato il terreno per Nicolò Barella, vedendosi però sbattere la porta in faccia dall'Inter. Lo sostiene TMW, riferendo che i Blues si sono mossi vista la probabile uscita di Jorginho e le difficoltà nel trovare l'accordo col Benfica per Enzo Fernandez. Il Chelsea ha quindi "sondato la disponibilità dell'Inter nel cedere il centrocampista trovando però un secco no da parte di Ausilio e Marotta", si legge.

11.44 - Ebenezer Akinsanmiro è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista classe 2004, che era stato eletto come miglior calciatore del torneo di Viareggio nella passata stagione, arriva dal Remo Stars a titolo definitivo, come si può leggere sul sito della Lega Serie A. Il suo contratto è stato depositato nella giornata di ieri. I nerazzurri hanno anticipato la concorrenza di Real Madrid, Benfica e altre big europee per assicurarsi il nigeriano.

11.40 - Gabriel Brazao, secondo quanto appurato da FcInterNews, sta sostenendo in questo momento le visite mediche con la Spal. Il calciatore brasiliano, seguito da GG11 di Gabriele Giuffrida e accompagnato a Ferrara in questo momento da Luca Guglielmo, si trasferirà in prestito secco per sei mesi alla squadra estense.

10.50 - È ufficiale il trasferimento in prestito di Sebastiano Esposito al Bari. "SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe '02 Sebastiano Esposito. Sarà da subito a disposizione di mister Mignani", ha comunicato il club pugliese.

10.49 - FcIN - L'Atalanta non è disposta a far partire Merih Demiral in prestito e Gasperini preferisce tenerlo dopo l'infortunio di Palomino. I bergamaschi ora sono concentrati sulla partita di stasera.

10.40 - Eddie Salcedo è di nuovo un giocatore del Genoa. Proprio il club ligure lo ha annunciato sui suoi canali ufficiali: "L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ha esordito in A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito maglie di Inter, Verona, Spezia e Bari".

9.40 - Brazao sempre più vicino alla Spal. Il portiere brasiliano, dopo il lungo stop, dovrebbe ripartire dalla Serie B, andando in prestito fino a giugno nella squadra allenata da De Rossi.

9.30 - FcIN - De Vrij, quale futuro? L'Inter attende una risposta per il rinnovo, ma intanto occhio al Villarreal. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'olandese andrebbe a sostituire al centro della difesa Raul Albiol, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L'ex Lazio sta riflettendo e nelle prossime settimane prenderà la sua decisione

8.50 - Mentre in Italia danno per probabile la permanenza di Skrinair a Milano fino a giugno, L'Equipe riferisce di un imminente rilancio da parte del club parigino: da 10 milioni a 15 più 5 di bonus. Ultimo tentativo per strappare il difensore a Inzaghi già in questa sessione di mercato. La partita si gioca soprattutto sul sostituto che riuscirà a individuare l'Inter: il primo nome sulla lista ora è Demiral, per il quale va trovato un accordo con l'Atalanta. Ma intanto - sempre secondo L'Equipe - Nasser Al-Khelaifi, numero uno del PSG, si trova in Italia proprio con l'intento di chiudere il negoziato e regalare Skriniar a Galtier. La sua presenza in prima persona non lascia dubbi: la trattativa si chiuderà.

