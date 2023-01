LIVE MERCATO

10.49 - FcIN - L'Atalanta non è disposta a far partire Merih Demiral in prestito e Gasperini preferisce tenerlo dopo l'infortunio di Palomino. I bergamaschi ora sono concentrati sulla partita di stasera.

Ultimo giorno di mercato per la sessione invernale. Inter al centro delle voci per le note vicende riguardanti Skriniar e per l'eventuale sostituto dello slovacco. Ma non solo. Seguiamo insieme le ultime ore delle trattative che potrebbero cambiare diversi scenari oppure far rimanere tutto così com'è.

10.40 - Eddie Salcedo è di nuovo un giocatore del Genoa. Proprio il club ligure lo ha annunciato sui suoi canali ufficiali: "L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ha esordito in A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito maglie di Inter, Verona, Spezia e Bari".

9.40 - Brazao sempre più vicino alla Spal. Il portiere brasiliano, dopo il lungo stop, dovrebbe ripartire dalla Serie B, andando in prestito fino a giugno nella squadra allenata da De Rossi.

9.30 - FcIN - De Vrij, quale futuro? L'Inter attende una risposta per il rinnovo, ma intanto occhio al Villarreal. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'olandese andrebbe a sostituire al centro della difesa Raul Albiol, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L'ex Lazio sta riflettendo e nelle prossime settimane prenderà la sua decisione

8.50 - Mentre in Italia danno per probabile la permanenza di Skrinair a Milano fino a giugno, L'Equipe riferisce di un imminente rilancio da parte del club parigino: da 10 milioni a 15 più 5 di bonus. Ultimo tentativo per strappare il difensore a Inzaghi già in questa sessione di mercato. La partita si gioca soprattutto sul sostituto che riuscirà a individuare l'Inter: il primo nome sulla lista ora è Demiral, per il quale va trovato un accordo con l'Atalanta. Ma intanto - sempre secondo L'Equipe - Nasser Al-Khelaifi, numero uno del PSG, si trova in Italia proprio con l'intento di chiudere il negoziato e regalare Skriniar a Galtier. La sua presenza in prima persona non lascia dubbi: la trattativa si chiuderà.

