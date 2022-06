Ieri sera si è fatto attendere, ma stamattina si è presentato nuovamente a Milano dopo la fuga dello scorso agosto. Romelu Lukaku , al termine di questa giornata di visite e dettagli burocratici, tornerà a essere un giocatore dell'Inter in prestito oneroso dal Chelsea. Per la gioia di una nutrita fetta di tifosi che non hanno mai dimenticato quello che ha saputo fare con la maglia nerazzurra. A seguire tutti gli eventi di questo giorno piuttosto intenso.

15.31 - Dopo circa venti minuti di viaggio, Romelu Lukaku è arrivato in Viale della Liberazione per raggiungere i dirigenti dell'Inter e suggellare con le firme il suo ritorno in nerazzuro.

15.08 - Terminate le visite, Lukaku ha lasciato il CONI scortato addirittura dalla polizia che a sirene spiegate ha accompagnato l'uscita della sua auto. Adesso, si attende solo l'arrivo in sede dove ad accoglierlo ci saranno i dirigenti per la firma sul contratto.

14.58 - Mano sul cuore e un sorrisone enorme: Romelu Lukaku si è affacciato dalla finestra del CONI per salutare i tifosi accorsi ad accoglierlo.

14.53 - Incontro tra amici al CONI: è arrivato da qualche minuto anche Sebastiano Esposito, prossimo a volare verso Bruxelles per raggiungere l'Anderlecht. Occasione per effettuare le visite per l'idoneità ma anche per un nuovo abbraccio col suo mentore Lukaku.

Giorno di visite anche per Seba Esposito

pic.twitter.com/mTSvKbqPCk — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 29, 2022

13.56 - "Portaci lo scudo". Questo l'appello lanciato dai tifosi interisti presenti in Via Piranesi davanti alla sede del CONI dove Romelu Lukaku sta procedendo all'ottenimento dell'idoneità sportiva.

Tifosi in delirio al CONI per Lukaku. Cori contro i cugini rossoneri e la richiesta al belga: “Portaci lo scudo” ️ pic.twitter.com/8Bn6t0XS65 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 29, 2022

13.38 - Dopo un paio d'ore di tranquillità, Romelu Lukaku è giunto al CONI per l'idoneità agonistica. Bagno di folla per il calciatore belga, accolto dai cori dei duecento tifosi presenti e festanti.

L’arrivo di Lukaku al CONI. Bagno di folla e cori dei tifosi ️ pic.twitter.com/uVwF3iInhu — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 29, 2022

11.29 - In questi istanti, Romelu Lukaku ha lasciato l'Humanitas di Rozzano dopo aver terminato la prima parte di visite mediche. Uscendo dalla struttura, il belga ha salutato i tifosi che gli hanno intonato un coro personalizzato. Uno di questi gli ha anche urlato 'Bentornato, Romelu".

Lukaku lascia l’Humanitas dopo la prima parte di visite mediche ️ pic.twitter.com/tC5bFkr8cp — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 29, 2022

10.50 - L'attaccante belga è all'Humanitas per le visite mediche, poi idoneità al CONI. Big Rom ha mandato un saluto ai tifosi interisti assiepati davanti alla clinica di Rozzano che lo hanno accolto con dei cori.

Il saluto di Big Rom. Al via le visite mediche ️ pic.twitter.com/b07FkV7bDR — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 29, 2022

10.40 - Big Rom sta per arrivare alla clinica Humanitas di Rozzano per svolgere la prima parte delle visite mediche.

6.30 - Lukaku sbarca all'aeroporto di Linate e posa con la sciarpa nerazzurra. "Sono troppo contento", ha detto sorridente.