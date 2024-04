UDINESE-INTER 1-0 (40' Samardzic)

----

48' pt - Finisce il primo tempo: squadre a riposo con l'Udinese sorprendentemente in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Samardzic.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Thauvin a terra colpito da Pavard, gioco interrotto da Piccinini.

42' - Grandissima parata di Okoye che stavolta chiude la porta al colpo di testa di Lautaro.

40' - Incredibile gol del vantaggio dell'Udinese con Samardzic. Recupero di Kamara a metà campo, la palla viene ricevuta dal serbo che mette in area un pallone che sporcato da Carlos Augusto viene valutato male da Dumfries e finisce beffardo nella porta di Sommer.

39' - Dimarco riceve da Mkhitaryan poi prova un tiro senza troppe pretese che termina fuori.

37' - Azione insistita dell'Inter, conclusa dal tiro di Carlos Augusto dalla distanza che finisce però ben lontano dalla porta.

33' - Sbraccia Samardzic nel tentativo di difendere il pallone, fallo su Calhanoglu.

32' - Barella sbaglia nel tentativo di accettare l'uno-due con un compagno, rimessa regalata all'Udinese.

30' - Grande azione dell'Inter conclusa da Calhanoglu che raccoglie un pallone di Lautaro sul velo di Mkhitaryan, Okoye con un gran riflesso dice no al tiro del turco.

29' - Dimarco prova l'arma del lancio lungo su Thuram, Okoye arriva prima di tutti sul pallone.

27' - Grande recupero di Perez su Thuram che prova ad arrivare sul lancio di Barella, anche se prima Piccinini ravvisa il fallo di mano del francese.

24' - Calhanoglu stavolta sceglie la potenza, palla alta. Pavard rimasto a terra per qualche istante dopo un contrasto.

21' - Grande parata di Okoye sul tiro di Calhanoglu servito bene da Thuram, conclusione deviata in corner.

19' - Dimarco sprinta sul lancio di Calhanoglu, Okoye capisce tutto e para in uscita.

17' - Dimarco mette in mezzo per Thuram, che però manca l'appuntamento col pallone per pochi centimetri.

15' - Lautaro riceve palla da Mkhitaryan e prova la conclusione scivolando al momento del tiro. Doppio rimpallo e palla tra le mani di Okoye.

14' - Cross di Dumfries sporcato da un avversario, Okoye blocca tranquillamente.

13' - Pereyra intercetta un passaggio pigro di Acerbi per Pavard e si invola in area, il Tucuman trova però l'opposizione di Calhanoglu che lo costringe ad un tiro fuori misura.

12' - Thuram a valanga su Walace, il francese prende la palla prima di stendere l'avversario. Punizione per l'Udinese.

11' - Serra richiama brevemente Piccinini per un veloce controllo VAR su un possibile tocco di braccio di Bijol sul corner, tutto regolare.

11' - Calcio d'angolo di Calhanoglu, palla che si impantana in area prima che Dimarco accorra sul tentativo di spazzata trovando l'opposizione avversaria.

10' - Ehizibue atterra Dimarco in area con una spallata, Piccinini decreta corner.

7' - Punizione di Dimarco, Lautaro arriva sul pallone e colpisce di testa senza inquadrare la porta.

5' - Dumfries prova la conclusione sul taglio di Dimarco, tiro murato dalla difesa.

4' - Kristensen pressa fallosamente Barella, punizione a ridosso della linea di metà campo per l'Inter.

2' - Scontro Walace-Acerbi a ridosso dell'area nerazzurra, il fallo è del brasiliano.

1' - Rimessa irregolare di Kamara, Piccinini decreta il controfallo.

----

20.45 - Sarà dell'Udinese il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Pereyra e Lautaro davanti a Piccinini per il sorteggio.

20.42 - Udinese e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.35 - Squadre negli spogliatoi, tra pochi minuti calcio d'inizio del match.

----

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 1-0

MARCATORE: 40' Samardzic

UDINESE: 40 Okoye; 31 Kristensen, 29 Bijol, 18 Perez; 19 Ehizibue, 6 Zarraga, 11 Walace, 24 Samardzic, 12 Kamara; 37 Pereyra; 26 Thauvin.

In panchina: 1 Silvestri, 93 Padelli, 2 Ebosele, 4 Lovric, 7 Success, 13 Joao Ferreira, 16 Tikvic, 27 Kabasele, 30 Giannetti, 32 Payero, 33 Zemura.



Allenatore: Gabriele Cioffi.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Vivenzi - Cecconi. Quarto ufficiale: Baroni. VAR: Serra. Assistente VAR: Abisso.

Note

Corner: 0-5

Recupero: 1°T 3'.

