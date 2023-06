TORINO-INTER 0-1 (37' Brozovic)

LA PARTITA LIVE

46 pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Torino grazie al gol di Brozovic.

45' - Darmian rischia di farsi saltare ingenuamente da Vlasic, poi però recupera da campione.

45' - Ottimo scambio Lukaku-Brozovic, cross del croato intercettato da Schuurs. Sul pallone arriva Gagliardini che calcia alle stelle.

44' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Calhanoglu prova il lancio per Gosens, seguito da Singo che interviene e agevola l'intervento di Milinkovic-Savic.

41' - Prova il cross basso Dumfries, Schuurs concede il corner. Curiosità: Brozovic aveva segnato al Torino anche all'andata.

IL GOL DI BROZOVIC: Ricevuta palla appena fuori area, Brozovic trova tutto il tempo di puntare la porta e scagliare un tiro potente di sinistro che Milinkovic-Savic sfiora ma non riesce a deviare quanto basta per evitare la rete. Dopo oltre 30 partite a secco, il croato scrive il suo nome nel referto marcatori.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCEEEEEEEEEEEEEEEEEELOOOOOOOOOOOOO BROOOOOOOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCC!!

37' - Singo si libera di Darmian con una spinta e di testa impegna Handanovic.

36' - Singo prova a bruciare Gosens sullo scatto, bravo il tedesco a chiudergli la strada in scivolata.

33' - Colpo di testa di De Vrij, blocca Milinkovic-Savic.

32' - Handanovic lancia molto bene Lukaku che questa volta riesce a superare Buongiorno, il belga tira trovando la deviazione di Schuurs.

30' - Buona ripartenza dell'Inter dopo recupero di De Vrij, Calhanoglu mette in mezzo dove Ricci svetta ad anticipare Lukaku.

29' - Appoggio di Lautaro per Darmian, il cross per Gagliardini viene intercettato da Ricci.

28' - Sportellate tra Buongiorno e Lukaku, il belga non riesce poi ad appoggiare per Gosens.

25' - Tiro di Singo dal vertice destro dell'area, facile da parare per Handanovic.

24' - Bastoni si improvvisa seconda punta, dialoga con Lukaku poi prova un cross che viene parato da Milinkovic.

22' - Dumfries arriva praticamente libero sul pallone spizzato da Brozovic, tiro smorzato da Rodriguez che viene parato da Milinkovic-Savic.

21' - Lautaro trova il primo corner del match.

20' - Ottimo Buongiorno che chiude la porta a Lukaku strappandogli via la palla.

17' - Prova il tiro Vojvoda, che al momento di calciare scivola strozzando la conclusione: palla fuori.

15' - Lautaro perde l'attimo per calciare ma riesce a scaricare alle sue spalle dove Brozovic viene anticipato.

13' - Fa tutto Ricci che ha gioco facile su Gagliardini, lo punta e calcia: palla che termina a lato con Handanovic comunque attento.

11' - Palla persa da Gagliardini non sfruttata da Sanabria che non riesce a lanciare Miranchuk.

10' - Perde palla il Torino, Lukaku scappa via ma viene fermato da Buongiorno. Poco dopo, rubata di Calhanoglu e nuova ripartenza dell'Inter che protesta per un presunto fallo di Schuurs su Lautaro.

9' - Scontro Calhanoglu-Ilic, per Fabbri è fallo del turco.

5' - Giropalla nella propria metà campo per l'Inter, poi Lukaku apre per Lautaro che rallentato dal campo pesante non ha un controllo felice e poi calcia mandando alto.

3' - Recupera palla il Torino a metà campo, ci prova Miranchuk dalla distanza senza inquadrare la porta.

2' - Pallone sgonfio, si deve procedere ad un cambio.

----

18.32 - Sarà del Torino il primo pallone del match: PARTITI!

18.31 - Rodriguez e Handanovic davanti a Fabbri per il sorteggio.

18.29 - Torino e Inter entrano in campo per il prepartita.

18.28 - Prima della partita, Nicolò Barella riceve il premio di miglior centrocampista della stagione, accompagnato da Javier Zanetti.

18.27 - Continua a piovere a Torino, nonostante la pioggia il colpo d'occhio è di quelli importanti.

18.18 - Si chiude anche il riscaldamento dell'Inter. Tra pochi minuti sarà calcio d'inizio all'Olimpico-Grande Torino.

----

IL TABELLINO

TORINO-INTER 0-1

MARCATORE: 37' Brozovic

TORINO: 32 Milinkovic-Savic; 3 Schuurs, 4 Buongiorno,13 Rodriguez; 17 Singo, 28 Ricci, 8 Ilic, 27 Vojvoda; 16 Vlasic, 59 Miranchuk; 9 Sanabria.

In panchina: 73 Fiorenza, 89 Gemello, 2 Bayeye, 5 Gravillon, 6 Zima, 7 Karamoh, 11 Pellegri, 14 Vieira, 21 Adopo, 23 Seck, 26 Djidji, 34 Aina, 66 Gineitis, 77 Linetty.

Allenatore: Ivan Juric

INTER: 1 Handanovic; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 90 Lukaku.

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 23 Barella, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 42 Curatolo, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Galetto - Ceccon. Quarto uomo: Minelli. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Doveri.

Note

Corner: 1-4

Recupero: 1°T 1'.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE