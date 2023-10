TORINO-INTER 0-0

LIVE MATCH

46' pt - Finisce il primo tempo: Torino e Inter a riposo a reti bianche.

44' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Altro guizzo di Sommer: cross da destra di Bellanova, Pellegri salta un piano sull'avversario e di testa indirizza in porta dove l'elvetico blocca.

42' - Altra palla persa dall'Inter, Acerbi mura il cross di Seck mandando in fallo laterale.

40' - Cross forte di Seck, Acerbi chiude.

38' - Calhanoglu lancia Thuram, che però si decentra troppo e bloccato da Milinkovic-Savic deve mettere in mezzo.

37' - Acerbi sbaglia il cambio fronte per Pavard, rimessa regalata al Torino in zona pericolosa.

35' - Sommer blocca un cross di Rodriguez, poi regala palla al Torino sul rinvio. Lo svizzero si riscatta con un grande intervento sul tiro di Seck.

33' - Primo tiro del Torino: Ricci guadagna terreno poi calcia da fuori, Sommer blocca accucciandosi sul pallone.

30' - Qualche brivido per il Torino, Ricci sbroglia la situazione prendendo un fallo da Thuram.

29' - Calhanoglu prova a concludere, palla che sibila a pochi centimetri dal palo di destra della porta di Milinkovic-Savic

28' - Seck commette fallo su Dimarco, bella punizione per l'Inter.

28' - Calhanoglu prova a servire Lautaro in area, ottimo anticipo di Schuurs poi Rodriguez libera.

27' - Colpo assorbito, Pellegri è rientrato.

25' - Marchetti interrompe il gioco, c'è Pellegri a terra. L'attaccante granata si è accasciato improvvisamente al suolo e viene soccorso dai medici. Si tratta di un colpo al costato.

23' - Marchetti redarguisce pesantemente Tameze per l'intervento in ritardo su Lautaro.

22' - Barella sbaglia nel lancio in avanti, poi va a chiudere su Bellanova.

18' - Thuram si accentra dalla sinistra e trova il pertugio per il tiro, palla bloccata da Milinkovic-Savic.

17' - Sommer esce con un tuffo plastico e respinge il cross di Vlasic diretto a Seck.

15' - Schuurs abbatte Thuram, punizione per l'Inter con l'olandese che ha da ridire. De Vrij salta sulla punizione successiva, palla alta.

14' - Inzaghi si produce in un bel controllo di tacco. Lo smalto è quello di sempre...

13' - Lautaro anticipa un pallone dopo un errore in appoggio della difesa torinista, un autolancio che però finisce a Milinkovic-Savic.

11' - Lautaro calibra male l'appoggio per Barella, il Torino recupera ma per pochi secondi.

10' - Mkhitaryan prova il lancio per Pavard, palla troppo profonda che termina sul fondo.

8' - Buona chance per Lautaro forse sorpreso dalla velocità del pallone messo in area, l'argentino non controlla.

7' - Barella appoggia per Mkhitaryan che prova il tiro dalla distanza, mura Tameze. Stesso destino per la conclusione di Calhanoglu.

7' - Lazaro strappa palla ad un ingenuo Barella e serve Seck, il cui pallone in avanti è troppo profondo e Pavard lo fa sfilare fuori.

5' - Gestione del Torino, poi Dimarco riesce con una bella diagonale a fermare l'avanzata di Pellegri prendendo anche fallo.

2' - Dimarco prova il cross, Schuurs spazza l'area.

2' - Seck non controlla un pallone servito da Ricci, palla in fallo laterale.

----

18.00 - Calcio d'inizio del match per il Torino: PARTITI!

17.58 - Lautaro e Rodriguez davanti a Marchetti per il sorteggio.

17.57 - Squadre in questo momento in campo per il prepartita. Inter in divisa da trasferta con un pantaloncino con una tonalità di blu particolare.

17.44 - Torino e Inter sono tornati negli spogliatoi, a breve ci sarà il calcio d'inizio dell'incontro.

17.43 - Le squadre stanno progressivamente rientrando negli spogliatoi, saluti tra Alessandro Bastoni e gli ex compagni Valentino Lazaro e Raoul Bellanova.

----

IL TABELLINO

TORINO-INTER 0-0

TORINO: 32 Milinkovic-Savic; 61 Tameze, 3 Schuurs, 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 28 Ricci, 77 Linetty, 20 Lazaro; 16 Vlasic, 23 Seck; 11 Pellegri.

In panchina: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 8 Ilic, 9 Sanabria, 10 Radonjic, 15 Sazonov, 27 Vojvoda, 66 Gineitis, 79 Savva, 84 Antolini, 94 N'Guessan.



Allenatore: Ivan Juric.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Liberti - Perrotti. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Corner: 1-0

Recupero: 1°T 1'.

