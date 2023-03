L’imperativo è non pensare a martedì: ci sarà tempo e modo per prepararsi alla sfida contro il Porto e soprattutto all’ambiente, preannunciato come infernale, che accoglierà l’Inter all’Estadio do Dragao. Questa sera, la squadra di Simone Inzaghi ha l’obiettivo di conquistare tre punti in casa dello Spezia di Leonardo Semplici, per dimenticare l’esito dell’ultima nefasta trasferta di Bologna e trovare un minimo di continuità di successi per mantenere la propria posizione di forza nella corsa alla prossima Champions League, anche se nel catino del Picco, al di là della tradizione positiva dei nerazzurri, non ci si possono certo aspettare tappeti rossi stesi. Fischio d’inizio dell’arbitro Livio Marinelli alle ore 20.45: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.52 - Non lesina le sue forze offensive Leonardo Semplici, che mette dal primo minuto tutte le sue armi principali, da Mbala Nzola a Emmanuel Gyasi passando per Eldor Shomurodov e Kevin Agudelo. In difesa, al posto dello squalificato Arkadiusz Reca giocherà da adattato Dimitris Nikolaou: nulla da fare per Salva Ferrer, che rimane in panchina.

19.50 - Come avvenuto contro l'Udinese, prima del turno di Champions Simone Inzaghi conferma Samir Handanovic, che torna tra i pali al posto di André Onana. Altra novità è Danilo D'Ambrosio schierato nel terzetto di difesa con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, chi non riposa mai è Henrikh Mkhitaryan che rimane lì a centrocampo, con Hakan Calhanoglu che partirà dalla panchina. Avanti, nuova vetrina per la LuLa.

19.41 - Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Inter:

SPEZIA (4-2-3-1): 69 Dragowski; 27 Amian, 4 Ampadu, 29 Caldara, 43 Nikolaou; 6 Bourabia, 77 Zurkowski; 33 Agudelo, 14 Shomurodov, 11 Gyasi; 18 Nzola.

In panchina: 1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 8 Ekdal, 10 Verde, 19 Krollis, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 25 Esposito, 30 Maldini, 55 Wisniewski, 65 Giorgeschi, 72 Cipot.