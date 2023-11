SALISBURGO-INTER 0-0

LIVE MATCH

47' pt - Finisce il primo tempo: Salisburgo e Inter a riposo sullo 0-0

47' pt - Tiro pretenzioso dalla distanza di Calhanoglu, Schlager para tranquillo.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Sucic manda in curva un tiro al volo, ma era comunque tutto vano per fuorigioco. Banale palla persa di Calhanoglu.

42' - Frattesi si divora il vantaggio! Thuram spacca la difesa austriaca, poi lancia per Sanchez che da ottima posizione appoggia per Frattesi che arriva in corsa e calcia dal dischetto mandando alto.

42' - Konaté commette un altro errore tecnico sbagliando la misura di un cross, palla regalata all'Inter.

41' - Bella palla di Sucic per Gloukh, anticipato bene da Frattesi.

41' - Primo tempo alla fase finale. Salisburgo che si ripropone in avanti.

38' - Duello Frattesi-Capaldo, l'ex Boca concede corner.

35' - Chance per Bastoni: punizione dalla destra, la palla arriva al difensore che praticamente solo viene colpito dal pallone che finisce fuori di poco.

33' - Numero di Mkhitaryan, l'Inter si distende: Frattesi serve Darmian che perde il contatto col pallone ma viene atterrato da Ulmer.

33' - Bisseck prende fiducia e prova la conclusione: palla bloccata da Schlager.

31' - Bella idea di Frattesi per Sanchez, che però non controlla la palla che finisce a Schlager.

31' - Konaté strappa palla a Mkhitaryan, poi si fa ingolosire da Sommer appena fuori dalla porta e calcia da lontanissimo, palla alta.

29' - Gloukh prova il tiro da posizione angolata, Sommer è attento e respinge coi pugni.

26' - Cross dalla sinistra di Ulmer che diventa un tiro sul quale Sommer interviene in tuffo. Bisseck però è intervenuto in ritardo e a valanga sul capitano austriaco e viene ammonito.

25' - Tiro improbabile di Sucic dalla distanza, palla che rimpalla su un difensore e finisce a Sommer.

22' - E' Bisseck ad ispirare un contropiede dell'Inter, palla a Thuram che appoggia per Mkhitaryan anticipato.

20' - Grande pressione di Pavlovic, che strappa palla a Sanchez.

19' - Travolto Calhanoglu da Konate, brutta spinta dell'attaccante e punizione Inter.

15' - Acerbi serve un avversario, ripartenza sprint del Salisburgo con Gloukh che però invece di servire Konaté libero a sinistra appoggia per Simic che è sorpreso dalla traiettoria.

14' - Azione quasi rugbystica al limite dell'area del Salisburgo che prova a sfondare, poi palla scaricata a Bidstrup che calcia alto di collo pieno.

12' - Sbaglia Mkhitaryan, il Salisburgo recupera a metà campo ma poi Simic, servito dalle retrovie, dimentica il pallone per strada e poi commette fallo.

11' - Carlos Augusto prova il cross, palla troppo alta per Sanchez e Thuram.

9' - Inter messa all'angolo dal Salisburgo, Darmian se la cava prendendosi un fallo.

8' - Ci va con aggressività Frattesi su un avversario, punizione a metà campo.

7' - Sommer esce e toglie un pallone dalla disponibilità di Simic a ridosso della porta dopo carambola tra i due, bella manovra del Salisburgo.

5' - Scontro Bastoni-Sucic, fallo contro il capitano nerazzurro.

5' - Sanchez prova a controllare un pallone, Capaldo lo anticipa.

3' - Lancio in profondità del Salisburgo, Acerbi anticipa ma la palla è ancora in favore degli austriaci.

21.00 - Calcio d'inizio per l'Inter: PARTITI!

20.58 - Bastoni e Ulmer davanti all'arbitro Gozybuyuk per il sorteggio.

20.56 - Squadre che entrano in campo per il prepartita. Il capitano Bastoni guida la pattuglia nerazzurra.

20.45 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi: fra pochi minuti si comincia.

IL TABELLINO

SALISBURGO-INTER 0-0

SALISBURGO: 24 Schlager; 70 Dedic, 6 Baidoo, 31 Pavlovic, 17 Ulmer; 10 Sucic, 18 Bidstrup, 7 Capaldo, 30 Gloukh; 23 Simic, 19 Konaté.

In panchina: 1 Mantl, 41 Krumrey, 11 Fernando, 15 Diambou, 21 Ratkov, 27 Gourna-Douath, 32 Forson, 39 Morgalla, 45 Nene.

Allenatore: Gerhard Struber.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Gozubuyuk (NED). Assistenti: Zeinstra - Baldere. Quarto ufficiale: Kooij. VAR: Higler. Assistente VAR: Fritz.

Note

Spettatori: 30.071

Ammoniti: Bisseck (I)

Corner: 3-1

Recupero: 1°T 2'.

