È già tempo di mettersi alle spalle l’euforia della splendida vittoria nel derby contro il Milan. Perché adesso, l’Europa chiama: dopo la strepitosa ultima stagione culminata con la finale di Istanbul, l’Inter debutta questa sera nella Champions League 2023-2024. E lo fa in casa della classica avversaria da prendere con le molle: si va infatti a San Sebastian, in casa della Real Sociedad che torna nella massima competizione europea dopo 10 anni e che è reduce da un’ottima figura fatta al Bernabeu, in casa del Real Madrid, nonostante la sconfitta. Prima europea dove le insidie sono dietro l’angolo, ma dove i nerazzurri arrivano con uno splendido stato di forma e con tutta la volontà di proseguire in questa marcia. Fischio d’inizio dell’arbitro Michael Oliver alle 21: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.30 - Arriva il momento dell'ingresso in campo della Real Sociedad.

20.23 - Inter che entra in campo per il riscaldamento. Stadio che si riempie con molta calma...

20.09 - Alguacil, tecnico della Real Sociedad, si affida all'undici visto al Bernabeu contro il Real Madrid. Occhio alle folate di Kubo e all'intelligenza tattica di Merino.

20.07 - Cambia qualche carta Simone Inzaghi per questa prima europea. Fa il suo debutto ufficiale con la maglia dell'Inter Benjamin Pavard, mentre dal primo minuto ci saranno Kristjan Asllani in cabina di regia, Carlos Augusto e Marko Arnautovic che affianca Lautaro Martinez.

20.01 - Ecco le formazioni ufficiali di Real Sociedad-Inter:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): 1 Remiro; 18 Traoré, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 17 Tierney; 23 Mendez, 4 Zubimendi, 8 Merino; 14 Kubo, 10 Oyarzabal, 7 Barrenetxea.

In panchina: 30 Ayesa, 32 Unai Marrero, 2 Odriozola, 3 Muñoz, 11 Cho, 12 Zakharyan, 16 Olasagasti, 19 Sadiq, 20 Pacheco, 22 Turrientes, 26 Gonzalez, 28 Magunacelaya.

Allenatore: Imanol Alguacil.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 C. Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 9 Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 70 Sanchez.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Oliver. Assistenti: Burt - Cook. Quarto ufficiale: Madley. VAR: Attwell. Assistente VAR: Bebek.

