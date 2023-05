NAPOLI-INTER 0-0

LA PARTITA LIVE

46' pt - Finisce qui il primo tempo, Napoli e Inter a riposo sullo 0-0!

46' pt - Pericolo per l'Inter: ottimo Barella a ringhiare su due avversari e strappare palla, servendo il belga che entra in area e colpisce l'esterno della rete.

45' - Cross di Asllani, De Vrij e Lukaku sfiorano il pallone senza colpire bene e Meret blocca.

45' - Un minuto di recupero, primo corner per l'Inter.

43' - Stavolta è Anguissa a commettere fallo su Barella. Ci sono proteste del Napoli per un tocco di mano di Asllani in area.

41' - Inter in dieci! Espulso Gagliardini! Brutto fallo su Anguissa e seconda ammonizione inevitabile.

41' - Zielinski trova il palo scoperto alla sinistra di Onana e prova la conclusione, palla fuori.

40' - Altro fallo su Anguissa, stavolta di Barella che si è visto anticipato dall'avversario.

38' - Continua l'offensiva del Napoli, Inter che fa parecchia fatica a uscire.

35' - Lukaku prova la ripartenza di potenza, Lobotka con l'astuzia riesce a fermarlo.

34' - Fallo di Kvaratskhelia su Barella, il georgiano però non ci sta.

33' - Kvara prova a ubriacare Bellanova che però tiene botta e concede il corner. Sugli sviluppi, Osimhen prova il numero ma sbaglia completamente ad indirizzare la palla.

31' - Bel cross di Bellanova, Lukaku di testa manda fuori dopo torre di Correa ma Marinelli ravvisa un fallo.

30' - Kvaratskhelia lancia Osimhen, che però nel momento clou perde l'equilibrio sbilanciato da Bastoni. Ne nasce una ripartenza pericolosa per l'Inter con Lukaku murato da Kim.

27' - E' andato Lautaro a rimbrottare Gagliardini intimandogli di stare calmo, con l'aiuto anche di Gosens.

24' - Ancora un fallo di Gagliardini su Kvaratskhelia, il pubblico reclama il rosso per il centrocampista. E sarebbe stata una scelta logica...

23' - Osimhen salta indisturbato in area e va di testa, Onana blocca il pallone. Male l'Inter che perde il pallone in uscita.

22' - Olivera cerca Anguissa, pallone calibrato male e controllato da Onana.

19' - Fallo di Gagliardini, prima ammonizione del match per lui. Marinelli lo aveva risparmiato pochi istanti fa.

17' - Ancora Anguissa. Gosens non riesce ad anticipare il pallone di Elmas che arriva ad Anguissa che controlla e calcia, tiro che sfiora il palo a Onana battuto.

14' - Corpo a corpo Gosens-Di Lorenzo, per Marinelli è fallo del tedesco.

14' - Cross di D'Ambrosio, Kim di testa va in anticipo su Correa.

12' - Bella giocata di Osimhen che viene ribaltato da De Vrij, punizione Napoli. Sulla quale Zielinski appoggia per Anguissa libero in area, il tiro del calciatore camerunese non inquadra la porta.

11' - Bel filtrante per Lukaku, anticipato da Rrahmani.

10' - Tunnel di Kvaratskhelia a Bellanova, poi D'Ambrosio anticipa il georgiano.

9' - Inter che esce dal guscio, ci prova Correa il cui tiro viene murato.

8' - Fuori misura il lancio di Asllani che si spegne in zona Meret.

7' - Asllani recupera un pallone a metà campo e lancia per Bellanova che però si addormenta e si fa soffiare la sfera.

6' - Barella perde palla, contrastato da due difensori. Poi c'è fallo di Gagliardini su Di Lorenzo.

5' - Lukaku prova l'appoggio per Bellanova, ma la palla è troppo corta e Olivera recupera. Bene Gagliardini nell'innescare l'azione.

3' - Napoli che ha il controllo delle operazioni, cross di Olivera intercettato da Onana. Inter che manovra ora per la prima volta.

-----

18.03 - Sarà del Napoli il primo pallone dell'incontro: PARTITI!

18.02 - Minuto di silenzio in campo in memoria delle vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna.

18.01 - Di Lorenzo e D'Ambrosio davanti a Marinelli per il sorteggio.

17.58 - Napoli e Inter entrano in campo per il pre-partita.

17.50 - Le squadre hanno completato il riscaldamento. Fra pochi minuti kick-off per Napoli-Inter

----

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 0-0

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 7 Elmas, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

In panchina: 12 Marfella, 95 Gollini, 5 Jesus, 6 Mario Rui, 18 Simeone, 19 Bereszynski, 21 Politano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 81 Raspadori, 91 Ndombele.

Allenatore: Luciano Spalletti.

INTER: 24 Onana; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 14 Asllani, 5 Gagliardini, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic, 77 Brozovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Bindoni - Colarossi. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Nasca. Assistente VAR: Chiffi.

Note

Espulso: Gagliardini al 42esimo per doppia ammonizione

Ammoniti: Gagliardini (I)

Corner: 1-1

