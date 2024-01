NAPOLI-INTER 0-0

LIVE MATCH

47' pt - Finisce il primo tempo: Napoli e Inter a riposo sullo 0-0!

46' pt - Un solo minuto di recupero. Barella crossa per Thuram il cui colpo di testa non inquadra la porta.

44' - Alla fine, Calhanoglu viene ammonito dopo un contrasto con Kvaratskhelia.

43' - Thuram anticipa tutta la difesa del Napoli, ma non controlla bene dopo aver dribblato Gollini e Mazzocchi libera.

42' - Rrahmani ammonito per un brutto fallo su Lautaro. Il kosovaro protesta recriminando per alcuni interventi precedenti dei nerazzurri.

41' - Duello in area interista Kvaratskhelia-De Vrij, l'olandese la spunta non abboccando alle finte del georgiano.

40' - Dimarco prova il cross ma sbaglia a calibrare mandando fuori.

38' - Lautaro segna da due passi sul cross di Thuram, ma il francese era partito in netta posizione di fuorigioco.

37' - Cross da dimenticare di Barella, che poi inveisce contro se stesso.

36' - Fallo di Acerbi su Politano, Rapuano però va a redarguire Di Lorenzo per le proteste.

34' - Mkhitaryan sbuca all'improvviso su rimessa, l'azione prosegue fino a quando Barella d'esterno sbaglia la conclusione ma evita una palla persa sanguinosa.

31' - Azione avvolgente dell'Inter, cross di Acerbi a trovare Lautaro il cui colpo di testa non inquadra la porta.

30' - Simeone atterra con decisione Mkhitaryan, punizione per l'Inter.

28' - Cajuste guadagna il fondo sulla sinistra e serve Kvaratskhelia, fermato da Pavard.

27' - Intensità e qualche colpo duro, ma per il momento in fase conclusiva si latita. Altro fallo di Calhanoglu stavolta su Cajuste, protestano i giocatori del Napoli.

24' - Cross di Pavard, Rrahmani chiude in corner.

22' - Lautaro si appiccica a Cajuste costringendo lo svedese a rinculare fin quasi a ridosso della propria area prima di rifugiarsi in fallo laterale.

20' - Barella mette in mezzo a servire Lautaro, cross sul quale l'argentino non arriva.

18' - Ripartenza Inter dopo palla rubata (forse fallosamente) a Kvaratskhelia, Thuram appoggia per Lautaro che scarica per l'accorrente Mkhitaryan. Il tiro dell'armeno finisce alto. Mazzarri inviperito per il non fischio di Rapuano.

17' - Calhanoglu controlla e calcia, il tiro rimbalza ma Gollini trattiene bene a terra.

15' - Dimarco! Conclusione volante per l'esterno nerazzurro che forse sporcata da un avversario finisce fuori con Gollini rimasto impietrito.

15' - Rrahmani sbaglia il passaggio per Mazzocchi, rimessa in zona offensiva per l'Inter.

11' - Barella commette fallo su Simeone, poi si lamenta con Darmian per la gestione del pallone.

10' - Cross di Dimarco, Gollini esce e blocca a terra anticipando Thuram.

8' - Lancio per Thuram, che viene anticipato da Gollini in uscita.

6' - Cross di Zerbin a cercare Simeone, Pavard spazza di testa.

4' - Calhanoglu atterra duramente Zerbin, punizione per il Napoli.

3' - Mkhitaryan prova a servire Thuram, fermato da Mazzocchi.

3' - Barella torna in campo subito dopo le cure.

2' - Pestone di Cajuste sulla mano destra di Barella, medici nerazzurri in campo.

----

20.01 - Calcio d'inizio del match per il Napoli: PARTITI!

19.59 - Di Lorenzo e Lautaro davanti a Rapuano per il sorteggio.

19.58 - Napoli e Inter in campo per il prepartita.

19.56 - Sulle note dell'aria 'Nessun dorma', viene portato il campo il trofeo.

19.52 - Inizia la cerimonia di apertura, con un bel gioco di luci sul prato dell'Al-Awwal Park Stadium.

19.45 - Il riscaldamento è concluso, fra pochi minuti fischio d'inizio di questa finale di Supercoppa.

----

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 0-0

NAPOLI: 95 Gollini; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 30 Mazzocchi, 24 Cajuste, 68 Lobotka, 23 Zerbin; 21 Politano, 77 Kvaratskhelia; 18 Simeone.

In panchina: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 50 D'Avino, 55 Ostigard, 60 Gioielli, 70 Gaetano, 81 Raspadori.

Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Colarossi - Tolfo. Quarto ufficiale: Di Bello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano. Assistente riserva: L. Rossi.

Note

Ammoniti. Rrahmani (N), Calhanoglu (I)

Corner: 0-1

