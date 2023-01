19' - Ancora Monza pericoloso, palla rubata a Mhkitaryan e messa in mezzo per Petagna che da pochi metri manda alto di testa.

40' - Lampo di Dany Mota che semina Darmian e Skriniar poi però mette un pallone in mezzo troppo debole e facile per Onana.

42' - Dzeko sin qui molto in ombra, il bosniaco non ha inciso e si è fatto notare solo per due falli di mano.

46' pt -Potente conclusione di Carlos Augusto, senza precisione. Pallone alto, e su questa azione si chiude il primo tempo: Inter al riposo in vantaggio per 2-1 sul Monza.

10' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOO DAAAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN!!!

8' - Il Monza prova la manovra avvolgente, poi butta via tutto mandando palla in fallo laterale.

4' - Cross insidioso di Dany Mota che non trova nessuno pronto, poi sulla raccolta del pallone colpo di testa dello stesso Dany Mota alto di poco.

2' - Subito Barella lancia Darmian fermato da Di Gregorio, ma l'assistente aveva segnalato il fuorigioco.

20.49 - Calcio d'inizio per il Monza: PARTITI!

20.47 - Arriva il minuto di silenzio per Vialli e Castano.

20.46 - Skriniar e Pessina davanti a Sacchi per il sorteggio.

20.44 - Monza e Inter entrano in campo per il prepartita. Dalla Curva Pieri, cuore del tifo monzese, una coreogafia che ricorda la mitica scena di Renato Pozzetto che dichiara: "Io sono del Monza, non andremo mai in Serie A".

20.41 - Squadre che si avvicinano al campo, mentre lo speaker detta le formazioni.

20.34 - Riscaldamento concluso, tra pochi minuti si comincia.

IL TABELLINO

MONZA-INTER 1-2

MARCATORI: 10' Darmian (I), 13' Ciurria (M), 22' Lautaro Martinez (I)

MONZA: 16 Di Gregorio; 4 Marlon, 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 19 Birindelli, 32 Pessina, 7 Machin, 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 47 Mota Carvalho; 37 Petagna.

In panchina: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 17 Caprari, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 38 Bondo, 44 Carboni, 60 Colombo, 77 D'Alessandro, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Bottegoni - Cipressa. Quarto ufficiale: Massimi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Note

Corner: 1-5

