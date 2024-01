MONZA-INTER 0-2 (12' Calhanoglu (R), 14' Lautaro Martinez)

LIVE MATCH

50' pt - Lautaro sfonda a destra, la sua palla in mezzo non è sfruttata da Mkhitaryan. Su quest'azione si chiude il primo tempo: Inter avanti sul Monza per 2-0!

50' pt - Fallo di Gondo su Calhanoglu, Pessina recrimina per un contatto precedente.

49' pt - Mkhitaryan recupera e si invola in contropiede da solo, alla fine Pereira gli toglie il pallone.

47' pt - Monza che ora gestisce il pallone, che però viene perso per un lancio sbagliato di Mota.

45' - Saranno cinque i minuti di recupero. Altra occasione per Thuram, neanche questa volta il francese non inquadra la porta.

44' - Neanche il tempo di rientrare per il Monza che arriva un nuovo brivido: lancio per Lautaro che mette in area, arriva Mkhitaryan che di testa manda fuori di nulla.

43' - Colpani prova la punizione a giro, palla che non prende il giro giusto e finisce fuori.

42' - De Vrij viene sorpreso dal passaggio di Sommer, Gondo recupera palla e subisce fallo a ridosso dell'area.

41' - Inter che ancora si rende pericolosa col tiro di Thuram servito da Mkhitaryan. Il francese calcia di potenza ma senza inquadrare la porta.

41' - Rischioso pallone perso da Calhanoglu e recapitato a Mota, che però prova a servire Carboni anticipato dallo stesso Calha.

38' - Coast to coast di Barella che lancia Dimarco poi resta in area, Sorrentino controlla il cross di Dimarco.

37' - Fallo di Calhanoglu fischiato da Rapuano. Il turco, lo ricordiamo, è in diffida.

35' - Pavard che interviene di testa, giusto per collaudare il turbante che gli è stato applicato.

33' - Scontro frontale tra Pavard e Mota Carvalho, il francese viene medicato. Si scalda Bisseck.

32' - Rapuano alza il braccio, irregolare il gol di Pessina.

31' - La valutazione del VAR è doppia, si vede anche un possibile tocco col braccio di Caldirola.

30' - Pessina rimette il Monza in carreggiata! Punizione da sinistra, palla che vola in area dove il capitano brianzolo arriva e da due passi fa secco Sommer! Attenzione però alla posizione di Pessina, VAR al lavoro...

29' - Fallo di Calhanoglu su Pessina, punizione che può diventare insidiosa.

28' - Inter che arriva con grande facilità dalle parti di Sorrentino, bel cross di Pavard per Thuram che però commette fallo.

26' - Cori della Nord per D'Ambrosio e Gagliardini.

24' - Monza che prova a far girare palla, bello spunto di Pereira che però viene bloccato con mestiere da Darmian.

23' - Dimarco lancia un pallone perfetto per Thuram che in spaccata ci arriva mandando fuori di poco. Inzaghi si rammarica platealmente, ma che mordente ha l'Inter.

21' - L'Inter sembra non volerne sapere di mollare l'osso, altro recupero di Dimarco sulla 22 avversaria e nerazzurri che guadagnano un corner.

19' - Dimarco sbaglia l'assist per Thuram, ma il fuorigioco iniziale fa dimenticare l'errore.

16' - Prova a scuotersi il Monza: tiro di Colpani dalla distanza, palla alta.

IL GOL DI LAUTARO: Mkhitaryan orchestra un'azione offensiva di quelle potenti, l'armeno lancia Dimarco che prende il fondo e mette in mezzo dove Thuram e Lautaro sono pronti a correggere in porta davanti a Sorrentino. L'onore tocca all'argentino.

14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZ!!

12' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Calhanoglu infallibile, Sorrentino mandato al bar.

11' - Rapuano va all'on field review e in due secondi decide: rigore per l'Inter.

10' - Lautaro Martinez! Pavard guadagna il fondo poi crossa, il Toro va di testa mandando fuori. Occhio ad un possibile mani di Gagliardini...

9' - Caldirola spazza via di testa un cross di Mkhitaryan, rimessa per l'Inter.

7' - Altra grande chance per l'Inter: Thuram arriva sul cross di Darmian ma non colpisce bene il pallone. Altro batti e ribatti col tiro finale di Mkhitaryan che termina alto.

6' - Batte Calhanoglu dalla grande distanza, palla troppo larga che termina fuori.

5' - Pressing feroce dell'Inter, Bastoni viene atterrato da Colpani che viene ammonito.

3' - Occasione per Dimarco. Serie di rimpalli in area biancorossa, la palla spiove su Dimarco che prova col mancino al volo mandando fuori di poco. Lautaro e Thuram la sfiorano.

3' - Rinvio sbagliato del portiere brianzolo Sorrentino, rimessa per l'Inter.

20.46 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.45 - Pessina e Lautaro Martinez davanti a Rapuano per il sorteggio.

20.43 - Le due squadre entrano in campo per il rituale pre partita.

20.36 - Riscaldamento concluso, fra poco il calcio d'inizio.

IL TABELLINO

MONZA-INTER 0-2

MARCATORI: 12' Calhanoglu (R), 14' Lautaro Martinez

MONZA: 23 Sorrentino; 33 D'Ambrosio, 6 Gagliardini, 5 Caldirola; 13 Pedro Pereira, 32 Pessina, 38 Bondo, 84 Ciurria; 28 Colpani, 21 V. Carboni; 47 Mota Carvalho.

In panchina: 1 Lamanna, 66 Gori, 2 Donati, 4 Izzo, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 18 Bettella, 19 Birindelli, 22 Pablo Marì, 24 Maric, 27 Maldini, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Peretti - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Volpi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mazzoleni.

Note

Ammoniti: Colpani (M)

Recupero: 1°T 5'.

