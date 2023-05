È la notte, o per essere più precisi, la prima delle notti. Le notti in cui Milano ha colori ancora più meravigliosi, dove una sfida già nobile di suo diventa il centro dell’universo calcistico, la partita sulla quale sono puntati gli occhi di tutto il mondo. È la notte che vale (quasi) tutto, che vale mezzo biglietto verso il sogno della finale di Istanbul; ma prima di ogni altra cosa, è la prima notte di Milan-Inter semifinale di Champions League. L’attesa spasmodica, a tratti anche elettrica, si sta esaurendo: rossoneri e nerazzurri stanno per scendere in campo, per non dire sul ring, per contendersi un posto nella sfida che vale l’Europa, a vent’anni di distanza da quel precedente che fece epoca. Ogni altro commento, forse, è superfluo: alle ore 21 arriverà il fischio d’inizio di Jesus Gil Manzano e da lì sarà il campo, finalmente, a parlare. Seguite con noi di FcInterNews.it questo, anzi, il derby come l’ha definito il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.17 - Dopo un discorso di carica di Stefano Pioli, entrano in campo i giocatori del Milan.

20.14 - Primi a entrare in campo sono i portieri del Milan.

20.07 - Campo sgombero, tra poco inizierà il riscaldamento.

19.55 - A poco più di un'ora dall'inizio, il tifo alza già i decibel, in particolare quello della curva rossonera.

19.51 - Tribuna. Questa è la destinazione di Rafael Leao, dopo la mini-telenovela sulle sue condizioni delle ultime ore. Al suo posto giocherà Alexis Saelemakers, con Olivier Giroud e Brahim Diaz nel terzetto offensivo.

19.49 - Hakan Calhanoglu si candida a diventare uno dei protagonisti di questa serata, per ovvie motivazioni aumentate dall'importanza della posta in palio. Gioca il turco in cabina di regia, con Marcelo Brozovic in panchina. Davanti, conferma per la coppia Edin Dzeko-Lautaro Martinez. Robin Gosens e Danilo D'Ambrosio sono in panchina.

19.39 - Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter:

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali; 10 Brahim Diaz, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers; 9 Giroud.

In panchina: 83 Mirante, 92 Nava, 5 Ballo-Touré, 12 Rebić, 20 Kalulu, 27 Origi, 28 Thiaw, 30 Messias, 32 Pobega, 46 Gabbia, 90 De Ketelaere.



Allenatore: Stefano Pioli

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Gil Manzano. Assistenti: Barbero - Nevado. Quarto uomo: Sanchez. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: Hernandez

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!