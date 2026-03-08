MILAN-INTER 1-0 (35' Estupinan)

HALFTIME REPORT - È un'Inter che latita nelle sue certezze, che fa fatica a girare e non trova soluzioni di fronte all'attenta difesa rossonera. Il Milan, dal canto suo, dopo un lampo iniziale non fa molto per rendersi pericoloso ma quando crea l'azione giusta la finalizza col gol del marcatore che non ti aspetti, Pervis Estupinan, che buca Yann Sommer dopo un grande assist di Rafa Leao. Da lì in poi, il Milan prende nettamente le redini del match, con l'Inter che palesa oltremodo le difficoltà legate in primis all'assenza degli attaccanti di riferimento. 

45' + 3 - Sulla conclusione sballata di Barella che termina fuori, si chiude il primo tempo: Milan a riposo in vantaggio per 1-0 sull'Inter grazie al gol di Estupinan. 

45' + 1 - Fofana ha tra i piedi due chance per il raddoppio, ma fa la cosa sbagliata in entrambi i casi. 

45' - Saranno due i minuti di recupero. Palla forzata inarrivabile per Dimarco, sarà rinvio dal fondo. 

44' - Colpo di testa di Rabiot sul corner, Sommer esce e blocca. 

42' - De Winter ruba palla a Esposito, ripartenza Milan con Fofana che attira l'uscita di Sommer ma perde l'attimo giusto e il suo pallone in mezzo viene intercettato. 

41' - Saelemakers appoggia per Fofana che arriva di gran carriera e calcia, Tomori sporca mandando fuori. 

39' - Palla trattata con leggerezza dall'Inter e raccolta da Pulisic, che mette in mezzo dove Dimarco riesce ad anticipare Saelemakers lanciato verso la conclusione in porta. 

38' - Contrasto Barella-Saelemakers, Doveri fa giocare ma nessuno coglie finché Estupinan raccoglie il pallone e prova a mettere in mezzo trovando Dimarco. 

35' - GOL DEL MILAN! ESTUPINAN! Su un'ottima sponda di Leao, Estupinan brucia Luis Henrique, entra in area e piazza la palla sotto la traversa!

34' - Mkhitaryan! Grandissima chance per l'Inter con l'armeno che prende palla a metà campo e guadagna l'area con una grande cavalcata, poi calcia in faccia a Maignan. 

33' - Grande chiusura di Bisseck che rincorre e anticipa Rabiot, servendo Sommer. 

32' - Rabiot si lamenta un po', il colpo di Zielinski è stato abbastanza duro. 

31' - Zielinski atterra Rabiot, Doveri fischia col polacco che si prende le sue responsabilità. 

29' - Barella recupera il pallone fuori area, si allarga e crossa trovando però pronto Maignan. 

28' - Arriva il primo corner del match per l'Inter. 

27' - Bastoni appoggia su Bonny, anticipato da De Winter che manda in fallo laterale. 

25' - Fofana riceve un pallone interessante ma non lo controlla bene, Zielinski lo anticipa alleggerendo su Sommer. 

24' - Bonny prova a sfondare tra tre difensori, Estupinan lo anticipa e fa ripartire il Milan. 

21' - Calcio di punizione corto, Zielinski appoggia a Dimarco che pressato da Modric calcia da lontano mandando alle stelle. 

20' - Brutto intervento di Estupinan su Barella. Doveri invita alla calma il giocatore rossonero che rischia anche un giallo. 

17' - Contatto Bastoni-Leao, Doveri fischia fallo contro il nerazzurro con Dimarco che protesta. Tomori è tornato in campo. 

16' - Problemi per Tomori, il gioco è fermo. 

14' - Chivu sprona i suoi, pretende un approccio più fisico. 

13' - Modric fa bene l'anticipo su Mkhitaryan, male il lancio per Leao che finisce dritto a Sommer. 

12' - Bello spunto di Zielinski che però non riesce a servire Bonny, palla di nuovo al Milan. 

12' - Barella ha qualcosa da dire ai compagni e si sbraccia vistosamente dopo aver provato a contrastare Estupinan. 

11' - Pulisic strappa palla in modo rude ma secondo Doveri regolare a Bonny e lancia Rabiot, il cui cross è da dimenticare. 

9' - Possesso palla paziente dell'Inter, partecipa anche Bisseck nelle vesti di attaccante. Poi c'è un bel lancio di Barella un po' alto per Bonny che però ringrazia. 

7' - Cross di Luis Henrique sporcato da Leao, palla che si impenna e finisce tra le mani di Maignan. 

5' - Rabiot prova il lancio in verticale per Pulisic, palla che però risulta irricevibile per lo statunitense. 

3' - Errore da matita blu di Sommer il cui pallone in uscita viene intercettato da Pulisic che serve Modric. Il croato si accentra e calcia un bel diagonale che termina fuori di poco. 

3' - Cross di Rabiot troppo profondo per Leao ed Estupinan, Luis Henrique accompagna il pallone in fallo di fondo. 

20.48 - Sarà del Milan il primo pallone del match: PARTITI!

20.45 - Maignan e Barella davanti a Doveri per il sorteggio del campo. Dalla Curva Nord una coreografia che cita una frase della canzone 'E...' di Vasco Rossi. 

20.44 - Milan e Inter entrano in campo per il prepartita. 

20.43 - Il Milan raggiunge l'Inter nel tunnel che porta al campo. 

20.41 - Prende posto in tribuna il CT Rino Gattuso, che abbraccia il suo ex compagno Pato. 

20.37 - Squadre già da qualche minuto negli spogliatoi. A breve il calcio d'inizio del derby. 

IL TABELLINO
MILAN-INTER 1-0
MARCATORE: 35' Estupinan

MILAN: 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan; 11 Pulisic, 10 Leão.

In panchina: 1 Terracciano, 96 Torriani, 4 Ricci, 9 Füllkrug, 18 Nkunku, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 33 Bartesaghi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 14 Bonny.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Baccini-Berti. Quarto ufficiale: Marchetti. VAR: Abisso. Assistente VAR: Di Bello.

Note
Possesso palla: 49%-51%
Tiri totali: 6-4
Tiri in porta: 1-1
Corner: 1-2
Recupero: 1°T 3'.

