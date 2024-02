LECCE-INTER 0-1 (15' Lautaro Martinez)

LIVE MATCH

19.02 - Riscaldamento intenso per Barella, che sta chiacchierando con gli assistenti di Inzaghi affiancato da Calhanoglu.

----

48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, decide sin qui il gol di Lautaro Martinez.

47' pt - Sansone prova in maniera un po' egoistica la conclusione, palla fuori.

46' pt - Dumfries in mezzo, Falcone esce ed intercetta la traiettoria. Poi Audero esce a valanga per evitare l'intervento di Piccoli.

45' - Asllani ci prova. Bella finta del centrocampista nerazzurro su un difensore, poi tiro dalla distanza controllato da Falcone. Saranno due i minuti di recupero.

44' - Sansone pressa Audero intercettando il suo rilancio, palla in fallo laterale.

43' - Sanchez riceve palla da posizione favorevole, potrebbe calciare ma serve Dumfries che poi prova il suggerimento dentro. Touba sceglie il tempo bene e spazza in corner.

42' - Frattesi strappa palla di forza e mette in mezzo, Baschirotto si tuffa sul pallone e manda in calcio d'angolo.

39' - Asllani colpito duramente da Rafia, gioco fermato da Doveri dopo qualche secondo.

38' - Lecce che prova ad andare via palla al piede, Doveri però ferma tutto per un fallo e per ammonire Asllani.

36' - De Vrij preso in controtempo sul cross di Rafia, Carlos Augusto manda in corner.

34' - Bisseck controlla male un pallone, poi serve Audero che deve spazzare via per evitare il pressing di Piccoli.

32' - Difesa Inter collassata in mezzo all'area, spiovente che finisce tra i piedi di Gallo che solo soletto a destra cerca la conclusione al volo sbagliando tutto. E beccandosi i rimbrotti dei compagni.

31' - Rischia qualcosa l'Inter su una nuova iniziativa del Lecce nata da un errore insolito di Lautaro, poi sulla ripartenza Mkhitaryan mette una palla troppo profonda per Sanchez.

29' - Grande apertura di Sanchez per Frattesi che però perde l'attimo una volta entrato in area, libera la difesa salentina.

27' - Dumfries lancia in profondità per Sanchez, anticipato da Touba. Poi Doveri fischia fallo di Piccoli su Asllani, tra le proteste del pubblico e dei giocatori giallorossi.

25' - Piccoli si intestardisce nel controllo ignorando Sansone libero in area, Bisseck manda la palla in corner.

22' - Mkhitaryan! Grande chance per il raddoppio. Cross di Frattesi respinto da Falcone, palla recuperata da Sanchez che trova bene l'armeno il cui diagonale finisce fuori di un niente.

21' - Iniziativa pericolosa del Lecce con Sansone che prova per due volte la conclusione, sul secondo tiro De Vrij e Carlos Augusto smorzano la traiettoria agevolando Audero.

20' - De Vrij strappa palla con nonchalance a Piccoli e innesca un contropiede dell'Inter che però non porta frutti.

IL GOL DI LAUTARO: Carlos Augusto si frappone sulla traiettoria di Touba e converte l'azione servendo Asllani. Bravo il 21 nerazzurro a trovare un pallone perfetto per imbeccare Lautaro che tenuto in gioco da Baschirotto si invola e trafigge Falcone in uscita. Per Lautaro è il centesimo gol in Serie A.

15' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

13' - Almqvist strappa palla alla difesa, Rafia mette in mezzo dove Piccoli non può arrivare bene. C'era comunque offside.

12' - Piace al pubblico l'intraprendenza iniziale del Lecce.

10' - Crossa Piccoli, buon anticipo di Bisseck.

8' - Tocco dentro di Sanchez a cercare Dimarco, Gendrey mette il piede e manda in corner.

7' - Occasione per il Lecce. Punizione di Sansone, Dimarco sporca il pallone agevolando la traiettoria per Almqvist che però colpisce col destro che non è il suo piede. Palla alta.

5' - Sanchez controlla bene un pallone e prova a lanciare Asllani, anticipato dal connazionale Ramadani.

3' - Colpo di testa di Lautaro su cross di Dimarco, l'argentino cerca forse il secondo palo ma la palla non prende il giro desiderato. Il Toro era comunque in fuorigioco.

2' - Subito cartellino giallo per Sansone, che ferma Bisseck lanciato in avanti.

2' - Rischio per Bisseck sull'aggressione di un avversario, il tedesco reagisce con le maniere forti. Doveri non fischia fallo.

----

18.01 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

18.00 - Sorteggio del campo tra Blin e Lautaro

17.59 - Lecce e Inter entrano in campo.

17.46 - Squadre che rientrano negli spogliatoi, tra poco si comincia.

----

IL TABELLINO

LECCE-INTER 0-1

MARCATORE: 15' Lautaro Martinez

LECCE: 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba, 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani, 8 Rafia; 7 Almqvist, 91 Piccoli, 11 Sansone.

In panchina: 40 Samooja, 98 Borbei, 9 Krstovic, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

INTER: 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 70 Sanchez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri. Assistenti: M. Rossi - Di Gioia. Quarto ufficiale: Baroni. VAR: Valeri. Assistente VAR: Mariani.

Note

Ammoniti: Sansone (L), Asllani (I)

Corner: 3-4

Recupero: 1°T 2'.

