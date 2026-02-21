LECCE-INTER 0-0

LIVE MATCH

12' - Crossa Gallo, Sommer esce coi pugni e allontana. 

11' - Disattenzione della difesa interista, Bastoni fa scorrere il pallone sul quale arriva Pierotti bravo a prendersi un corner. 

10' - Salvataggio sulla linea sul tiro di Luis Henrique, la conclusione perfetta del brasiliano viene fermata da Siebert che libera l'area dopo il tocco di Falcone. Sulla ripartenza, De Vrij abbatte Cheddira e viene ammonito. 

7' - Dimarco raccoglie un pallone vacante e calcia dal limite, senza inquadrare la porta. 

5' - Fischi per Bastoni a ogni tocco di pallone. Francamente, scene deprecabili. Tutti straniti sulla panchina nerazzurra, Kolarov su tutti. Chivu invita il giocatore a non pensarci. 

4' - Arriva subito il primo cambio per il Lecce: Siebert prende il posto di Gaspar. 

3' - Gaspar dice a Di Francesco che non può tornare in campo, si prepara a entrare Siebert. 

2' - Subito al lavoro lo staff medico del Lecce, Gaspar è a terra piuttosto sofferente: brutta la rotazione della sua gamba sinistra. 

1' - Subito Inter aggressiva con Thuram che riceve palla da rimesa laterale, punta Gaspar che poi devia la sua conclusione in corner. Nel contrasto il difensore giallorosso si è fatto male. 

-----

18.02 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Falcone e De Vrij davanti a Manganiello per il sorteggio. 

17.59 - Lecce e Inter entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Le due squadre guadagnano il tunnel che porta al campo. 

17.46 - Riscaldamento concluso con le squadre tornate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio. 

------

IL TABELLINO
LECCE-INTER 0-0

LECCE: 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar (4' 5 Siebert), 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira.

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: M. Rossi - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Dionisi. VAR: Paterna. AVAR: Aureliano.

Note
Possesso palla: 16%-84%
Tiri in porta: 0-1
Tiri totali: 0-3
Ammoniti: De Vrij (I)
Corner: 1-1

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 21 febbraio 2026 alle 18:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print