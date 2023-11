Due settimane di attesa, ma ora, finalmente, parola al campo: all’Allianz Stadium di Torino va in scena la partitissima di questa 13esima giornata di campionato di Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi è ospite della Juventus di Massimiliano Allegri, nuovo capitolo della sempiterna lotta tra due squadre ma anche tra due universi differenti, destinati a vivere in eterna contrapposizione. I motivi di interesse sono già insiti nel nome della sfida, è quasi monotono tornare a ripetere cosa rappresenta storicamente questo confronto per l’una come per l’altra sponda; e allora, basti dire che questa sera in palio ci sono da un lato la possibilità di sorpasso in vetta alla classifica, dall’altro la possibilità di allungare ulteriormente sulle inseguitrici dando un primo scossone di quelli importanti al campionato. Chi la spunterà? Fischio d’inizio dell’arbitro Marco Guida alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa elettrizzante partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.50 - Confermata la mossa Nicolussi Caviglia in casa Juventus: il giovane ex Salernitana avrà in mano la cabina di regia bianconera. Sarà Dusan Vlahovic ad affiancare Federico Chiesa.

19.48 - Nessuna sorpresa per Simone Inzaghi, che si affida per questa supersfida ai suoi undici migliori a disposizione. Marcus Thuram e Lautaro Martinez avranno il compito di scardinare la solida retroguardia bianconera, il grande ex Cuadrado va in panchina.

19.38 - Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Inter:

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny, 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 41 Nicolussi Caviglia, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 7 Chiesa.

In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 5 Locatelli, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 17 Iling-Junior, 18 Kean, 20 Miretti, 47 Nonge.

: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Massa. VAR: Irrati. Assistente VAR: Meraviglia

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!