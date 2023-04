JUVENTUS-INTER 0-0

LA PARTITA LIVE

46' pt - Finisce qui il primo tempo: Juventus e Inter a riposo sullo 0-0

46' pt - D'Ambrosio! Vola di testa il 33 nerazzurro sul corner, palla alta di poco.

45' - Bella imbucata di Dimarco servito da Mkhitaryan, Bremer in spaccata gli nega la conclusione.

43' - Cross da sinistra troppo lungo per Vlahovic, poi Dzeko ferma con i modi spicci Cuadrado.

41' - Azione dell'Inter fermata per un fallo di Acerbi su Vlahovic. Proteste veementi dei nerazzurri, cartellino giallo per Brozovic.

40' - Dimarco ostacolato a suo dire con un tocco di mano, Massa dice no.

37' - Bella combinazione Fagioli-Vlahovic, colpo di testa del serbo bloccato da Handanovic.

34' - Check del VAR per un possibile mani in area bianconera di un difensore della Juve: nulla da segnalare.

33' - Prima vera occasione della partita ed è per l'Inter: grande giocata di Dzeko che si divincola tra tre avversari e serve Mkhitaryan il quale appoggia per Brozovic, tiro rasoterra che Perin respinge col piede.

30' - Dimarco mette un pallone in mezzo dove arriva Darmian, che non sa se calciare in porta o appoggiare per Lautaro. Ne esce un tiro sporco che finisce sull'esterno della rete.

28' - Fallo di Brozovic su Danilo, il croato ha da ridire ma l'intervento c'è.

27' - Gatti prova a mettere in mezzo una palla impossibile per Vlahovic, Handanovic accompagna fuori. Poi scivola Acerbi che per evitare l'aggressione di Di Maria regala fallo laterale.

25' - Barella non arriva sul cross di Dimarco, poi ha qualcosa da ridire a qualcuno...

25' - Tiro di Dzeko molto debole, Perin para facile. Poco prima, bel dribbling del bosniaco su Fagioli.

24' - Crossa Cuadrado, Vlahovic prova una rovesciata improbabile senza impattare col pallone.

23' - Terzo corner nel giro di pochi istanti per la Juve, che preme.

22' - Corner per la Juve, Danilo entra e calcia trovando l'opposizione di Bastoni.

20' - Dimarco calcia, parabola interessante ma Perin è attento e para.

19' - Dzeko toglie a Mkhitaryan la possibilità di tirare al volo, poi però prende il fallo di Rabiot: punizione interessante.

18' - Vlahovic manda a terra Acerbi strattonandolo dalla maglia, Massa non fischia visto che la palla è stata recuperata dall'Inter.

17' - Lentissima manovra dell'Inter, la Juve non si sforza tanto nel contenere...

14' - Retropassaggio di Locatelli un po' complicato per Perin, che però si disimpegna bene su Dzeko.