Cosa ci sarà nella calza di Simone Inzaghi? L’Inter scende in campo per il primo impegno del 2024 e lo fa molto presto, impegnata nel lunch match dell’ultima giornata del girone di andata contro l’Hellas Verona di Marco Baroni. Per i nerazzurri, che hanno chiuso il 2023 con il pareggio dal retrogusto amaro contro il Genoa, è la chance ideale per chiudere il discorso titolo d’inverno respingendo l’eventuale assalto della Juventus impegnata a Salerno, anche se di fronte ci sarà un avversario in cerca di punti importanti per il discorso salvezza. Occasione, inoltre, per mostrare il biglietto da visita migliore al nuovo arrivato Tajon Buchanan, che si accomoderà in tribuna in attesa di ottenere l’agognato via libera per aggregarsi al suo nuovo gruppo. Fischio d’inizio dell’arbitro Michael Fabbri (che sostituisce Marco Piccinini, colpito da un lutto familiare) alle ore 12.30: segui con noi di FcInterNews.it la prima del nuovo anno dell’Inter con gli aggiornamenti in tempo reale dall’inviato a San Siro.

11.52 - Inizia il riscaldamento, Verona primo a entrare. Pochi istanti dopo, arriva l'Inter.

11.41 - Il Verona risparmia Filippo Terracciano, destinato a vestire la maglia del Milan: il difensore non va nemmeno in panchina. Baroni si affida in avanti a Milan Djuric, sostenuto da Ngonge, Folorunsho e Mboula.

11.38 - Ci sono i rientri di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, oltre al ritorno dal primo minuto di Benjamin Pavard: queste indubbiamente sono le notizie più belle per Simone Inzaghi, che ritrova la ThuLa come coppia d'attacco mentre concede una nuova chance da titolare a Carlos Augusto con Federico Dimarco in panchina, così come Yann Bisseck.

11.34 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Hellas Verona:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): 1 Montipò; 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 23 Magnani, 3 Doig; 33 Duda, 31 Suslov; 26 Ngonge, 90 Folorunsho,77 Mboula; 11 Djuric.

In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Amione, 5 Faraoni, 8 Lazovic, 9 Henry, 13 Cruz, 17 Kallon, 18 Hongla, 25 Serdar, 32 Cabal, 37 Charlys, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: L. Rossi - Cipressa. Quarto ufficiale: Gualtieri. VAR: Nasca. Assistente VAR: Di Vuolo.

