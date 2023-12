A San Siro scendono in campo i supereroi. Un’esagerazione, ma nemmeno tanto se consideriamo che questa sera l’Inter di Simone Inzaghi affronterà l’Udinese di Gabriele Cioffi nel match del sabato sera della 15esima giornata di Serie A indossando una maglia speciale dedicata ai Transformers; ma al di là di tutto, i nerazzurri andranno in campo con l’obiettivo di confermare l’ottimo momento di forma palesato nella gara di Napoli e mantenere, logicamente, il primato in classifica. Si torna poi di fronte al proprio pubblico, con l’ennesimo tutto esaurito sugli spalti del Meazza; un motivo in più per fare bene. Fischio d’inizio dell’arbitro Marco Di Bello alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa partita, con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.12 - Anche l'Udinese è in campo per il suo warm up.

20.09 - E' iniziato il riscaldamento dell'Inter.

20.05 - Alcune maglie che i giocatori dell'Inter indosseranno questa sera andranno all'asta col ricavato devoluto in beneficenza. Lo annuncia Sky Sport.

19.56 - Arriva a San Siro la notizia del gol dell'Atalanta che con Luis Muriel ha trovato il 3-2 contro il Milan. Ed è scattata l'esultanza dei tifosi presenti.

19.55 - Molto abbottonata l'Udinese, che si presenta con Lorenzo Lucca unica punta, supportato da Roberto Pereyra.

19.53 - Inzaghi riaccoglie Alessandro Bastoni e lo lancia dal primo minuto, in un reparto arretrato comunque dalle scelte un po' forzate vista la situazione. Prima da titolare in Serie A per Yann Bisseck, diventato uomo di Coppa nelle ultime uscite europee. Poi, confermati tutti i migliori, con Matteo Darmian esterno destro.

19.45 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Udinese:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck,15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Agoumé, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 27 Kabasele, 13 Joao Ferreira; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra, 17 Lucca.

In panchina: 40 Okoye, 93 Padelli, 3 Masina, 4 Lovric, 5 Guessand, 6 Zarraga, 8 Quina, 12 Kamara, 15 Ake, 16 Tikvic, 19 Ehizibue, 21 Camara, 26 Thauvin, 31 Kristensen, 80 Pafundi.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Bottegoni - Di Monte. Quarto ufficiale: Prontera. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Abbattista.

