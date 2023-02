INTER-UDINESE 1-1 (20' Lukaku (I, rig.), 43' Lovric (U))

LIVE MATCH

---

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Udinese a riposo sull'1-1, a Lukaku risponde Lovric

48' pt - Grande colpo di testa di Acerbi sulla punizione di Dimarco, Silvestri blocca.

47' pt - Mkhitaryan subisce fallo, Inter che chiude il primo tempo in avanti.

44' - Saranno tre i minuti di recupero.

43' - Pareggio dell'Udinese! Palla persa dall'Inter e ripartenza friulana, passaggio di Pereyra per Lovric che entra in area e di potenza fa secco Handanovic.

42' - Pereyra prova il cross calibrandolo male, palla fuori. Da segnalare il ripiegamento di Dzeko.

39' - Cartellino giallo per Darmian, che atterra nettamente Udogie.

39' - Dumfries viene controllato da Masina che gli fa rimpallare il pallone sul corpo.

38' - Altro duro contrasto di Udogie su Dumfries, punizione Inter.

35' - Ripartenza dell'Inter, Acerbi appoggia di testa per Mkhitaryan che viene anticipato da Silvestri.

34' - Brivido in area nerazzurra su azione di velocità dell'Udinese, Dimarco spazza in maniera un po' rischiosa concedendo il corner.

33' - Cross di Barella troppo lungo per tutti, Ehizibue si prende la rimessa laterale.

29' - Brozovic ferma Pereyra lanciato in avanti, corner per l'Udinese anche se l'ultimo tocca sembra del Tucu.

27' - Lukaku prova a sgusciare tra due difensori, ma l'azione è vanificata dall'offside di Barella.

22' - Ancora scintille in area friulana, Dionisi deve intervenire per ristabilire la calma. Cartellino giallo per Lukaku e per Masina.

IL GOL DI LUKAKU: Conclusione stavolta più potente e angolata, Silvestri intuisce ma non può nulla.

20' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! ROOOOOOOOOOMEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUUKAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUU!!!

20' - Dionisi richiamato dal Var segnala invasione, rigore da ripetere.

19' - Dal dischetto va Romelu Lukaku... SILVESTRI PARA! Conclusione debole del belga neutralizzata dal portiere bianconero!

17' - Dionisi va all'on field review e poco dopo decreta il rigore per l'Inter.

16' - Dzeko servito da Lukaku viene fermato, la palla viene raccolta da Dumfries che viene fermato da Walace. Anche qui, Dionisi non fischia. Ma c'è il richiamo VAR.