Simone Inzaghi e la sua Inter non vogliono saperne di fermarsi: dopo aver ottenuto la quinta vittoria in campionato su cinque partite in quel di Empoli, la squadra nerazzurra vuole alzare ulteriormente l’asticella e confermare la sua leadership assoluta in questa Serie A. Per farlo, però, dovrà superare questa sera uno degli ostacoli storicamente più ostici: arriva a San Siro il Sassuolo di Alessio Dionisi, che si presenta al cospetto dei nerazzurri rinfrancato dall’incredibile vittoria contro la Juventus. Un match come di consueto delicato, ma dove l’Inter cercherà di far valere la qualità espressa sin qui e dare un ulteriore segnale di forza alle avversarie. Fischio d’inizio dell’arbitro Luca Massimi alle 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.54 - Pochi calcoli anche per Alessio Dionisi, che davanti si affida ad un Andrea Pinamonti in forma smagliante sostenuto da Domenico Berardi, Nedim Bajrami e Armand Laurienté. In difesa gioca Mattia Viti.

19.52 - L'occasione è di quelle importanti e Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso. Largo quindi a quella che è la migliore formazione possibile, con Francesco Acerbi e Matteo Darmian ad affiancare Alessandro Bastoni in difesa, Hakan Calhanoglu in cabina di regia e la coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. In panchina c'è anche il giovane Amadou Sarr.

19.45 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Erlic, 21 Viti, 17 Vina; 24 Boloca, 7 Matheus Henrique; 10 Berardi, 11 Bajrami, 45 Laurienté; 9 Pinamonti.

In panchina: 25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 8 Mulattieri, 13 Ferrari, 14 Obiang, 15 Ceide, 20 Castillejo, 23 Volpato, 42 Thorstvedt, 44 Tressoldi, 92 Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Massimi. Assistenti: M. Rossi - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Di Bello. VAR: Abbattista. Assistente VAR: Guida.

