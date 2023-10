Sembra di essere tornati indietro a nemmeno troppi anni fa, quando questa era una sfida che decideva i destini di campionati e Coppe Italia, molto spesso in favore dei nerazzurri. Quella di quest’oggi tra Inter e Roma potrebbe essere una comune sfida di campionato, ma non lo è. Il motivo, ormai, è arcinoto: torna a San Siro, in qualità di avversario, Romelu Lukaku. E già da giorni, tra iniziative di contestazione, dichiarazioni pepate specie dalla sponda giallorossa, tutti i fari sono puntati sull’attaccante belga, protagonista di uno dei casi più spinosi del mercato estivo con tutte le conseguenze che si è dovuto portare con sé nel suo viaggio verso la Capitale. Ma non bisogna dimenticare che in palio ci sono soprattutto tre punti importanti per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo aver messo almeno un piede negli ottavi di Champions League vuole proseguire nel macinare punti anche in campionato per respingere gli assalti di Juventus e Milan. Fischio d’inizio dell’arbitro Fabio Maresca alle ore 18: segui con noi di FcInterNews.it questa elettrizzante partita con gli aggiornamenti in tempo reale del nostro inviato a San Siro.

17.42 - Dopo diverso tempo, torna ad apparire a San Siro il led della campagna BUU contro il razzismo.

17.26 - Squadre in campo per il warm up. Prevediile bordata di fischi all'ingresso di Romelu Lukaku. Che si amplificano ad ogni inquadratura sui maxischermi dello stadio.

17.15 - Romelu Lukaku è lì, al suo posto, pronto a incassare la contestazione di San Siro. Il belga agirà insieme a Stephan El Shaarawy in una formazione che sarà a specchio rispetto ai nerazzurri.

17.13 - Inzaghi mette in campo la sua formazione migliore, senza affidarsi a calcoli di sorta. Tornano titolari Denzel Dumfries, Nicolò Barella e Federico Dimarco, con Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez. Al centro della difesa c'è Francesco Acerbi.

17.08 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Roma:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoume, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N'Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 52 Bove, 59 Zalewski; 90 Lukaku, 92 El Shaarawy.

In panchina: 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 11 Belotti, 17 Azmoun, 19 Celik, 22 Aouar, 60 Pagano, 61 Pisilli, 64 Cherubini, 67 Joao Gabriel, 68 D'Alessio.

Allenatore: Salvatore Foti.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Peretti - Bresmes. Quarto ufficiale: Manganiello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Dionisi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!