----

47' pt - Scharer fischia la fine del primo tempo: Inter e Real Sociedad a riposo a reti bianche.

46' pt - Iniziato il minuto di recupero.

45' - Ancora Inter, ancora Thuram razzente. Palla del francese a Mkhitaryan che temporeggia troppo prima di servire Dimarco la cui conclusione è parata a terra da Remiro.

44' - Zakharyan prova a fermare Frattesi lanciato in avanti con i modi spicci, giallo anche per il russo.

43' - Cross di Dimarco, si coordina Acerbi ma liscia completamente la sfera.

41' - Prova la torre di testa Merino, Carlos Augusto rimedia all'iniziale perdita dell'avversario mandando palla ancora in corner.

41' - Ripartenza Real Sociedad, gran lancio di Munoz per Kubo che trova un corner.

38' - Chance ghiottissima per l'Inter: Thuram si fa beffe di due avversari con la sua potenza, palla a Sanchez che temporeggia prima di provare il cross che viene respinto. Il cileno tocca la palla forse fuori dal campo, poi Mkhitaryan va a botta sicura trovando il muro di un difensore. Scharer, poi, fischia uno strano fuorigioco...

36' - Occasione Inter: vola Thuram sulla sinistra, il francese mette in mezzo dove la palla viene rimpallata prima che Mkhitaryan arrivi di testa mandando alto. Erano in sette a riversarsi in area avversaria.

33' - Parecchi errori in questa fase: prima Cuadrado sbaglia un pallone banale, poi è fuori misura il lancio per Oyarzabal sull'altro fronte.

33' - Merino lancia Sadiq, controllato alla perfezione da Darmian che lo costringe a mandare palla fuori.

31' - Bel recupero di Dimarco, poi però Mkhitaryan sbaglia nel lancio per Cuadrado: rimessa Real Sociedad.

27' - Tiro di destro del mancino Merino, opposizione di Carlos Augusto.

25' - Darmian un po' leggero nel passaggio ad un compagno viene anticipato, il capitano concede pure rimessa laterale agli avversari.

22' - Acerbi calcia trovando una deviazione, ma Scharer interviene per un precedente fallo di mano di Sanchez.

21' - Thuram va via in velocità servito da Calhanoglu, Zubeldia lo atterra e Scharer estrae il primo cartellino giallo.

18' - Oyarzabal prova a favorire il taglio di Munoz, Cuadrado ci mette la gamba e mura.

17' - Possesso palla della Sociedad che ha toccato l'80% nei primi 15 minuti.

16' - Dimarco costringe Kubo a crossare col destro, il nipponico manda fuori.

13' - Dimarco riceve da Calhanoglu e crossa colpendo un avversario. Poi Scharer fischia fallo ad Acerbi, Inzaghi protesta.

12' - Cuadrado si addormenta un po', Munoz gli porta via il pallone con un intervento un po' losco.

10' - Lancio di Calhanoglu troppo lungo per Cuadrado, palla in fallo laterale.

9' - Traoré avanza e calcia dalla distanza, mura Carlos Augusto. Aggressione importante da parte degli uomini di Alguacil.

7' - Kubo strappa palla a Dimarco in modo sospetto e mette in area, dove Frattesi taglia e spazza via.

6' - Remiro, portiere dei baschi, mostra la sua sicumera nell'attrarre il pressing nerazzurro per poi scaricare sui compagni.

5' - Kubo si accentra e prova il filtrante, Darmian libera. Buono spunto di Zubimendi.

3' - Fallo di Le Normand su Mkhitaryan, punizione Inter. Palla tesa di Calhanoglu respinta da Traoré.

1' - Acerbi entra duro ma regolare su Oyarzabal, Scharer fa proseguire. Sugli sviluppi, Frattesi guadagna il primo corner.

----

21.00 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.59 - Darmian e Oyarzabal davanti all'arbitro Scharer per il sorteggio.

20.57 - 'Te restet come on pirla col primo amore'. Lo striscione della coreografia della Curva Nord cita un verso di 'Porta Romana Bella', canzone di Nanni Svampa.

20.56 - Inter e Real Sociedad entrano in campo per il prepartita.

20.47 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

---

IL TABELLINO

INTER-REAL SOCIEDAD 0-0

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 7 Cuadrado, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 70 Sanchez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 31 Bisseck, 44 Stabile, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

REAL SOCIEDAD: 1 Remiro; 18 Traoré, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 3 Aihen Munoz; 14 Kubo, 4 Zubimendi, 8 Merino, 12 Zakharyan; 19 Sadiq, 10 Oyarzabal.

In panchina: 32 Marrero, 2 Odriozola, 6 Elustondo, 9 Carlos Fernandez, 16 Olasagasti, 17 Tierney, 20 Pacheco, 21 André Silva, 22 Turrientes, 26 G. De Zarate, 28 Magunazelaia, 39 Dadie.

Allenatore: Imanol Alguacil.

Arbitro: Schärer (SUI). Assistenti: Erni - Zogaj. Quarto ufficiale: Tschudi. VAR: San. Assistente VAR: Millot.

Note

Ammoniti: Zubeldia (R), Zakharyan (R)

Corner: 1-3

Recupero: 1°T 1'.

