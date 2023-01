Debutto in Coppa Italia per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra inizia il suo percorso da detentrice del trofeo questa sera, davanti al proprio pubblico, ospitando il Parma di Fabio Pecchia, una delle formazioni di Serie B capaci di entrare nel lotto delle prime 16 del torneo. Dopo l’atroce beffa di Monza, l’Inter ha tutta la volontà di partire col piede giusto anche se bisognerà fare i conti con l’entusiasmo e la voglia di fare bene dei ducali, sospinti da oltre 1.500 tifosi. Fischio d’inizio dell’arbitro Alessandro Prontera alle ore 21: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.39 - A seguire il riscaldamento del Parma, direttamente dal prato di San Siro, c'è anche il presidente Kyle Krause.

20.32 - Squadre in campo da qualche minuto per il riscaldamento. La Curva Nord espone un nuovo striscione per Milan Skriniar: "Resta a Milano, sei il nostro capitano".

20.09 - Nel Parma, Pecchia affida i pali all'eterno Gigi Buffon e le chiavi dell'attacco al Mudo Vazquez, sostenuto da Benedyczak e Man.

20.01 - Tra scelte forzate e novità dell'ultim'ora, Simone Inzaghi presenta una formazione piuttosto rimaneggiata. In difesa, si rivedono dal primo minuto Danilo D'Ambrosio e Stefan de Vrij; centrocampo da inventare, complici le assenze forzate, con Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini in mezzo e Robin Gosens con Denzel Dumfries sulle fasce. L'attacco è tutto argentino, con Lautaro Martinez al fianco di Joaquin Correa. In panchina anche diversi elementi della Primavera, tra i quali debutta Kamate.

19.55 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Parma:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 11 Correa.