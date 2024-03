INTER-NAPOLI 1-0 (43' Darmian)

LIVE MATCH

21.41 - Riscaldamento intenso per Bisseck, facile pensare che il tedesco prenderà il posto dell'ammonito Pavard.

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Napoli grazie al gol di Darmian

46' pt - Un minuto di recupero. Lobotka ha una grossa occasione ma viene fermato dalla difesa.

IL GOL DI DARMIAN: Nasce tutto da uno scontro Mkhitaryan-Olivera dal quale si innesca una palla raccolta da Lautaro che guarda in area e innesca una manovra avvolgente, chiusa da Bastoni con l'assist vincente per Darmian imbeccato in mezzo all'area. Tiro di sinistro sporcato da Olivera e palla nel sacco.

43' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO DAAAAAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN!!!

42' - Traore piomba sulla palla scodellata da Politano e va di testa, senza inquadrare la porta.

41' - Tra Acerbi e Raspadori continuano le storie tese, stavolta è netto il fallo del difensore che poi stringe la mano all'avversario.

40' - Crossaccio di Acerbi, palla che si spegne dritta sul fondo.

39' - Qualche scaramuccia tra Acerbi e Raspadori, interviene La Penna.

38' - Mkhitaryan mette un pallone a metà tra Bastoni e Dimarco, che finisce con lo spegnersi in fallo laterale.

36' - Primo cartellino giallo del match per Pavard, che ferma Kvaratskhelia.

35' - Calzona applaude i suoi per l'atteggiamento, mentre Inzaghi chiede ai suoi un'accelerata.

34' - In un duello Dimarco-Di Lorenzo ha la peggio il pallone, che va cambiato.

33' - Anguissa anticipa Mkhitaryan ma viene anticipato a sua volta da Pavard che lancia Lautaro. Tentativo di lancio per Thuram anticipato da un difensore per la rabbia del capitano.

31' - Leggerezza della difesa interista, Anguissa piomba sul pallone e serve Raspadori bravo a guadagnare un corner.

27' - Rumba in area tra Thuram e Rrahmani, il kosovaro atterra il francese ma il guardalinee segnala un precedente fuorigioco dell'ex BMG. La Penna aveva dato rigore.

25' - Lautaro si schianta sui cartelloni pubblicitari nel tentativo di non far uscire il cross fuori misura di Dimarco.

24' - Thuram appoggia per Mkhitaryan che però viene colto in controtempo, palla fuori e rimessa Napoli.

22' - Thuram a tu per tu con Meret sbaglia il diagonale dopo un grande controllo, ma il francese era comunque partito in fuorigioco.

19' - Mkhitaryan mette in mezzo per Calhanoglu, Traore bravo in anticipo.

17' - Thuram anticipa e appoggia per Mkhitaryan, l'armeno prova il filtrante per Lautaro ma la palla viene intercettata da un difensore che agevola l'intervento di Meret.

15' - Dimarco riceve un pallone a campanile, si avvicina all'area e spara col sinistro, mandando la palla fuori.

13' - Doppio miracolo di Meret! Grandissimo colpo di reni del portiere del Napoli prima su Darmian poi su Lautaro, prima che Barella riprovi il tap in mandando alto.

12' - Dagli sviluppi di corner, Barella prova il tiro a volo che finisce altissimo.

11' - Lautaro carica il sinistro e prova il tiro, Juan Jesus da dietro riesce a metterci il piede mandando in corner. Bel contropiede dell'Inter.

10' - Politano sfonda ed entra in area, ottima diagonale di Bastoni a chiudere.

9' - Inter che ora congela il possesso nella propria area di rigore.

7' - Crossa dalla destra Politano, pallone troppo su Sommer che blocca. Poi però c'è il mancato controllo di Barella con palla in fallo laterale.

6' - Palla rubata di Darmian a Kvaratskhelia, poi tentativo di cross anticipato da Lobotka.

5' - Inizio match un po' spezzettato, parecchi falli. Barella interviene in ritardo su Traoré.

3' - Recupera palla a metà campo Mkhitaryan, che si lancia in avanti servendo poi Thuram murato da Juan Jesus al momento del tiro. Errore di Di Lorenzo.

20.47 - Calcio d'inizio del match per il Napoli: PARTITI!

20.47 - Grande spettatore sugli spalti: in tribuna c'è anche Ivan Perisic.

20.45 - Lautaro e Di Lorenzo davanti a La Penna per il sorteggio.

20.44 - Inter e Napoli entrano in campo.

20.43 - Squadre nel tunnel, pronte all'ingresso in campo.

20.34 - Il riscaldamento si è concluso, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 1-0

MARCATORE: 43' Darmian

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Traoré; 20 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia.

In panchina: 14 Contini, 95 Gollini, 3 Natan, 6 Mario Rui, 9 Osimhen, 18 Simeone, 20 Zielinski, 24 Cajuste, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 55 Ostigard.

Allenatore: Francesco Calzona.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Berti - Perrotti. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Valeri.

Note

Ammoniti: Pavard (I)

Corner: 1-2

Recupero: 1°T 1'.

