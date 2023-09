Si riparte. E si riparte davvero col botto. Esaurita la sosta per gli impegni delle Nazionali, San Siro torna a indossare l’abito delle occasioni migliori perché va di scena la sfida che divide una città: l’Inter di Simone Inzaghi affronta il Milan di Stefano Pioli in quello che è l’ennesimo derby di questo 2023 che sin qui ha sorriso e non poco ai colori nerazzurri. Ma ogni sfida, si sa, è storia a sé e quindi nessun pronostico è scritto in partenza. Anche perché in palio c’è il primato in solitaria in classifica visto che le due milanesi sono le uniche due squadre ancora a punteggio pieno; in più, entrambe puntano ad iniziare col piede giusto il primo tour-de-force di impegni di questa stagione, che prevede per ambedue anche il debutto in Champions League contro avversari insidiosi come Real Sociedad e Newcastle. Tutti gli occhi puntati su San Siro, dove alle ore 18 l’arbitro Simone Sozza darà il fischio d’inizio del derby: segui con noi di FcInterNews.it questa supersfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale dal nostro inviato a San Siro.

16.59 - Manca un'ora all'inizio del match ma l'atmosfera a San Siro è già rovente, con i primi cori già partiti dagli spalti.

16.56 - Confermate anche le indiscrezioni della vigilia di casa Milan, con Olivier Giroud al centro del tridente composto anche da Christian Pulisic e Rafael Leao.

16.54 - Francesco Acerbi si guadagna una maglia da titolare: il difensore azzurro recupera dal suo problema di inizio stagione e scalza Stefan de Vrj dagli undici titolari, unica novità in una formazione per il resto ampiamente confermata. Si rivede in panchina Alexis Sanchez.

16.50 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 19 Hernandez; 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao.

In panchina: 57 Sportiello, 83 Mirante, 7 Adli, 15 Jovic, 17 Okafor, 18 Romero, 21 Chukuwueze, 31 Pellegrino, 32 Pobega, 42 Florenzi, 80 Musah, 95 Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Carbone - Giallatini. Quarto ufficiale: Guida. VAR: Di Paolo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!