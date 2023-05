Vietato pensare alla gara d’andata, vietato pensare alla presunta comfort zone regalata dal doppio vantaggio ottenuto mercoledì scorso. Anche perché, tra il serio e il faceto, Francesco Acerbi ha spiegato ieri in conferenza stampa qual è la sottilissima linea di demarcazione che rischia di passare tra un risultato favorevole e uno meno. Quello di sei giorni fa non era che il primo round, questa sera ci sarà lo showdown tanto atteso: Inter o Milan, chi volerà a Istanbul per giocarsi la finale di Champions League? Questa volta, San Siro sarà tinto di nerazzurro, con un’affluenza ancora una volta clamorosa e un incasso che sfonderà ogni record storico del calcio italiano. Si parte dallo 0-2 firmato Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan, ma è impossibile pensare però che il lavoro sia completato, anche perché il Milan, dopo tante dichiarazioni di ottimismo di queste ultime ore, scenderà in campo indubbiamente col coltello fra i denti per tentare l’impresa. L’imperativo di Simone Inzaghi è dare tutto, perché la storia è davvero lì ad un passo. Fischio d’inizio dell’arbitro Clement Turpin alle ore 21: seguite con noi di FcInterNews.it l’Euroderby di ritorno, con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.44 - Nel Milan, Rafael Leao c'è: dopo il tentativo andato a vuoto per la gara d'andata, il portoghese torna tra i titolari. Junior Messias vince il ballottaggio a destra su Alexis Saelemakers. In difesa c'è Thiaw.

19.43 - Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione al cospetto dello stesso avversario. Inzaghi decide di andare a giocarsi questa sfida che può valere il visto per la finale di Istanbul con gli stessi uomini che hanno giocato il match d'andata. Spazio quindi ad Edin Dzeko e Lautaro Martinez in attacco e per Hakan Calhanoglu in cabina di regia.

19.35 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 50 Stankovic, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud.

In panchina: 83 Mirante, 92 Nava, 5 Touré, 12 Rebic, 20 Kalulu, 24 Kjaer, 25 Florenzi, 27 Origi, 32 Pobega, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Turpin. Assistenti: Danos - Pages. Quarto ufficiale: Frappart. VAR: Brisard. Assistente VAR: Millot.

