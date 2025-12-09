La vittoria per 4-0 contro il Como è stata un'iniezione di adrenalina importante, utilissima per affrontare lo scoglio che questa sera attende l'Inter di Cristian Chivu in Champions League. A San Siro, per la sesta giornata della League Phase, arriva infatti un Liverpool sull'orlo di una crisi di nervi visti gli ultimi risultati e soprattutto considerata la spinosa vicenda legata a Mohamed Salah, escluso dalla trasferta in terra meneghina dopo le pesanti esternazioni post-gara di Leeds. Ma guai a pensare di dare per sconfitta in partenza una squadra dai valori assoluti altissimi come quella di Arne Slot, che vanta una rosa di altissima qualità pronta a tirar fuori il colpo di coda quando nessuno se lo aspetta. Ciò che è certo è che i punti in palio questa sera sono fondamentali per cercare di indirizzare il cammino verso le prime otto della classifica finale. Fischio d'inizio dell'arbitro Felix Zwayer alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale dall'inviato a San Siro.

19.55 - Fra tante scelte obbligate, Arne Slot ne fa una a sorpresa lasciando fuori Florian Wirtz e affidandosi al tridente con Jones al fianco di Isak ed Ekitiké. In difesa, spazio all'esperienza di Joe Gomez.

19.53 - Alla fine, Manuel Akanji recupera prontamente e si presenta regolarmente al suo posto in difesa dopo l'attacco influenzale di ieri. Altra importante notizia è il ritorno da titolare di Henrikh Mkhitaryan, con Luis Henrique che dopo la bellissima prova col Como si è guadagnato anche una chance in ambito europeo. Davanti, manco a dirlo, Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

19.48 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Liverpool:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 2 Gomez, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak, 22 Ekitike.

In panchina: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky.

Allenatore: Arne Slot

Arbitro: Zwayer (GER). Assistenti: Kempter - Dietz. Quarto ufficiale: Petersen. VAR: Storks. Assistente VAR: Dingert.