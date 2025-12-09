INTER-LIVERPOOL 0-0

HALFTIME REPORT - Il Liverpool è tutto fuorché una squadra in crisi d'identità e scende a San Siro col coltello tra i denti, tenendo le redini del gioco e impegnando Sommer in un paio di circostanze. Arriverebbe anche il gol di Konaté ma un mani palese di Ekitike che Zwayer necessita dell'on fleld review per notare vanifica tutto. A quel punto l'Inter, che ha perso per problemi muscolari Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi dopo mezz'ora di gioco, si scuote e comincia a farsi viva in avanti, con una bella occasione nel finale per Lautaro. Il risultato però non si schioda, e la partita come si preannuciava è piuttosto complicata.

45' + 7 - Finisce questo lungo primo tempo con Lautaro che rimugina sull'occasione di prima: squadre a riposo sul punteggio di 0-0

45' + 6 - Alisson con un gran riflesso dice no al colpo di testa bello ma centrale di Lautaro.

45' + 4 - Crossa Dimarco, palla intercettata da Van Dijk.

45' + 1 - Complice il controllo VAR e i due cambi, i minuti di recupero saranno sette.

45' - Crossa Bastoni, palla troppo su Alisson che la acciuffa.

43' - Lautaro scarica su Zielinski che mira la porta ma poi sbaglia la conclusione mandando fuori.

42' - Gravnberch rientra nella sua area per alleggerire un cross di Barella diretto a Thuram, Alisson blocca ma non evita il calcio d'angolo.

40' - Barella! Punizione bellissima del centrocampista con pallone che finisce fuori davvero di nulla.

39' - Falllaccio su Thuram, ammonisce il connazionale Ekitike.

37' - Affondo di Bisseck a cento all'ora, il tedesco si avvicina all'area e tira con Van Dijk che col ginocchio manda in corner.

36' - Zwayer rientra e segnala quello che è parso subito chiaro: mani di Ekitiké e gol annullato.

35' - E alla fine sarà on field review.

33' - Revisione VAR piuttosto lunga...

32' - Liverpool in vantaggio con Konate che arriva di testa, ma ci sono le proteste dei nerazzurri per un tocco di mano apparso netto di Ekitike.

31' - Serata maledetta, deve uscire anche Acerbi: dentro Bisseck.

30' - Lo stesso Acerbi ha poi qualche problema, il gioco è fermo. Rischio di nuovo cambio.

29' - Ekitike scappa via ad Acerbi, entra in area e calcia da posizione angolata: Sommer devia in corner.

27' - Scambio sullo stretto Thuram-Lautaro, l'argentino cade a terra nel momento di colpire contrastato da un avversario. Zwayer fa cenno di proseguire.

23' - Bel recupero di Barella e contropiede dell'Inter con tiro di Dimarco fuori, ma c'era in precedenza fuorigioco di Lautaro.

20' - Acerbi concede il primo corner del match anticipando Szoboszlai. Momento di forcing dei Reds.

19' - Ancora Sommer risponde presente sulla conclusione di Gravenberch respinta a mani aperte.

18' - Sommer si allunga e riesce a deviare il tiro di Jones, poi Luis Henrique prova a controllare la palla ma viene anticipato.

16' - Prova a inseguire il pallone Lautaro, Gomez fa bene il suo lavoro e alleggerisce per Alisson.

15' - Dopo qualche minuto, Robertson riesce a rialzarsi.

13' - Brutto fallo di Lautaro Martinez che stecca Robertson facendolo volare a terra con una capriola, ammonizione per il capitano.

11' - Finisce la partita del turco, rilevato da Zielinski. Sguardo affranto per Calha.

11' - Problema agli adduttori per Calhanoglu, che si ferma a metà campo per poi uscire sconsolato. Chiamato il cambio.

9' - Crossa ancora Gomez, Sommer esce e fa la sua la palla con una presa a terra.

8' - Fallo di Mkhitaryan su Isak, punizione pericolosa per il Liverpool. Sugli sviluppi, sempre l'armeno spazza.

7' - Scarico errato di Bastoni per Dimarco, palla regalata al Liverpool.

5' - Ora è l'Inter che gestisce il possesso del pallone.

3' - Cross di Gomez intercettato dalla difesa che spazza fino alla porta di Alisson.

2' - Ekitike sfonda a sinistra ed entra in area, Barella rincula e lo accompagna all'uscuta.

21.00 - Sarà del Liverpool il calcio d'inizio dell'incontro: PARTITI!

20.59 - Lautaro e Van Dijk davanti a Zwayer per il sorteggio.

20.55 - Inter e Liverpool guadagnano il terreno di gioco. Bandiere nere e azzurre lungo tutti gli spalti.

20.50 - San Siro si scalda a livello coreografico, con una scenografia che coinvolge tutto lo stadio.

20.45 - Anche l'Inter rientra. Fra poco sarà quindi calcio d'inizio a San Siro.

20.44 - Liverpool che torna negli spogliatoi, accompagnato dai cori dei suoi tifosi.

IL TABELLINO

INTER-LIVERPOOL 0-0

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi (31' 31 Bisseck), 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu (11' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

LIVERPOOL: 1 Alisson; 2 Gomez, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak, 22 Ekitike.

In panchina: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky.

Allenatore: Arne Slot

Arbitro: Zwayer (GER). Assistenti: Kempter - Dietz. Quarto ufficiale: Petersen. VAR: Storks. Assistente VAR: Dingert.

Note

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Ekitike (L)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 7'.