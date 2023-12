INTER-LECCE 1-0 (43' Bisseck)

47' pt - Marcenaro fischia la fine del primo tempo: Inter in vantaggio al riposo per 1-0 grazie al gol di Bisseck.

46' PT - Due minuti di recupero. Pericolo Lecce, Strefezza spara alto da ottima posizione.

IL GOL DI BISSECK: Stacco del tedesco sulla punizione di Calhanoglu, palla colpita in maniera non limpida ma che finisce alle spalle di Falcone. Primo gol per l'ex Aarhus in nerazzurro, solo pochi minuti dopo esserci andato vicino.

43' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNN BIIIIIIIIIIIIISEEEEEEEEEEEEEEECCCCKKKKK!

42' - Gonzalez prende il pallone con la mano, l'Inter reclama per il rosso. Marcenaro a fatica prova a far valere le sue ragioni.

40' - Traversa di Bisseck! Numero del tedesco su corner, sforbiciata che centra il legno.

40' - Marcenaro invita Banda a uscire, lo zambiano perde sangue. Punizione di Calhanoglu dalla quale nasce un corner.

39' - Punizione interessante guadagnata da un Bisseck sin qui molto volitivo.

35' - Banda a terra, intervengono ancora i medici del Lecce.

34' - Da buona posizione, Thuram preferisce servire Carlos Augusto invece di tirare. Il brasiliano guadagna comunque un corner.

30' - Calhanoglu commette fallo su Gonzalez, giallo per il turco.

29' - Banda salta Bisseck ma non può nulla sull'intervento di Darmian che gli toglie la palla con classe.

27' - Prova dalla distanza Gallo, Sommer accompagna con un salto la palla che finisce alta.

26' - Oudin salva un pallone dall'uscita e mette in mezzo per Banda che non colpisce bene di testa.

22' - Azione da Playstation dell'Inter, rovinata da Arnautovic che servito da Barella praticamente a tu per tu con Falcone manda la palla fuori.

19' - Gioco fermo per qualche istante per consentire i soccorsi a Ramadani. Poco prima, bravo Falcone in anticipo su Thuram.

16' - Brutto fallo su Barella, cartellino giallo per Gonzalez.

15' - Corner da destra, Falcone tocca quel tanto che basta per impedire ad Arnautovic di colpire di testa.

11' - Arnautovic spreca l'1-0! Bastoni verticalizza per Mkhitaryan, bravo a trovare Arnautovic con un cross da sinistra. Il tiro dell'austriaco finisce però in bocca a Falcone.

9' - Sommer subito chiamato in causa, respinta del portiere sul tiro di Gonzalez.

7' - Calhanoglu sbaglia un appoggio consentendo la ripartenza del Lecce, fermata da Bastoni.

6' - Arnautovic riceve un buon pallone, ma viene anticipato da un difensore.

2' - Manovra dell'Inter, Thuram mette in mezzo per Mkhitaryan che poi va a contatto con Falcone e cade in area; Marcenaro fa cenno che è tutto ok.

17.59 - Sarà del Lecce il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.57 - Barella e Strefezza davanti a Marcenaro per il sorteggio.

17.56 - Inter e Lecce guadagnano il campo per il prepartita.

17.46 - Warm up completato, tra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 1-0

MARCATORE: 43' Bisseck

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE: 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 5 Pongracic, 25 Gallo; 10 Oudin, 20 Ramadani, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 91 Piccoli, 22 Banda.

In panchina: 21 Brancolini, 40 Samooja, 8 Rafia, 9 Krstovic, 11 Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlovic, 29 Blin, 59 Touba, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D'Aversa (squalificato, in panchina Andrea Tarozzi).

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: C. Rossi - Cipriani. Quarto ufficiale: Tremolada. VAR: Maggioni. Assistente VAR: Valeri.

Note

Ammoniti: Gonzalez (L), Calhanoglu (I)

Corner: 6-1

Recupero: 1°T 2'.

