INTER-JUVENTUS 1-0 (15' Dimarco)

46' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Juventus.

44' - Lautaro controlla un bel pallone poi però prova un cross improbabile, che finisce altissimo.

44' - Ci sarà un minuto di recupero. Possesso palla Juve. Cross di Di Maria, Onana esce e blocca.

41' - Cross di Calhanoglu troppo alto per Dzeko, palla che finisce fuori.

38' - Altro tiro di Lautaro, Perin è attento.

37' - La Curva Nord espone uno striscione dedicato a Samir Handanovic: "Fieri del tuo senso di appartenenza, Milano sarà sempre casa tua". Fallo di Dumfries, richiamato da Doveri.

34' - Onana è pronto sulla conclusione di Kostic dalla distanza, bel riflesso del camerunese a mandare in corner.

32' - Lautaro! Controllo e tiro volante del Toro su cross di Dimarco, palla che si impenna finendo alta.

29' - Bastoni prova a mettere in mezzo, Perin vede il pallone abbassarsi pericolosamente e smanaccia.

28' - Bella palla per Dumfries che non riesce a controllare, poi mette in mezzo dove De Sciglio controlla col petto servendo Perin.

26' - Squillo Juve: cross di Alex Sandro sul quale arriva De Sciglio bravo a prendere il tempo a Dimarco e a impattare bene di testa, senza inquadrare la porta.

24' - Dumfries viene bloccato da Alex Sandro ma riesce a mettere in area, Lautaro prova il tiro ma trova l'opposizione di Bonucci prima e dell'ex Porto poi.

21' - Lautaro approfitta di un mezzo secondo di indecisione di Locatelli e prova la conclusione, palla che sibila vicino al palo di destra.

20' - Juve che pressa, due corner in fila per i bianconeri. Poi tutto si ferma per fallo su Acerbi.

17' - Miretti difende palla e prende fallo da Calhanoglu.

IL GOL DI DIMARCO: Barella riesce a mettere un pallone in area provando a servire Dzeko, ma sulla traiettoria arriva a sorpresa Dimarco ottimo nell'inserimento e pronto a colpire. La conclusione non è stilisticamente impeccabile ma basta e avanza per beffare Perin.

15' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRR!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

14' - Bremer trattiene palesemente Dzeko, il bosniaco protesta prima che Doveri intervenga assegnando punizione.

13' - Spizza Bastoni sul corner di Dimarco, Alex Sandro riesce ad anticipare Dumfries pronto a ribadire in rete.

12' - Duello Dumfries-Alex Sandro, viene assegnato corner per l'Inter. Anche se l'ultimo a toccare sembra l'olandese...

9' - Rabiot interviene duramente su Darmian, si prosegue per il vantaggio. Altre urla di Inzaghi.

7' - Bruttissimo fallo di Bremer su Barella, Doveri richiama il brasiliano con Lautaro che reclama il giallo. Protesta anche Inzaghi con il quarto uomo.

5' - Dimarco crossa dopo appoggio di Lautaro, palla troppo comoda su Perin.

3' - Cross di Barella sul quale né Lautaro né Dzeko riescono ad arrivare, Bremer riesce a far rimpallare il pallone sul bosniaco.

21.01 - Calcio d'inizio per i bianconeri: PARTITI!

21.00 - Lautaro e Bonucci davanti a Doveri per il sorteggio.

20.58 - Inter e Juventus entrano in campo per il pre-partita.

20.56 - Le squadre sono nel tunnel che porta al campo, saluti tra Onana e Szczesny, poi abbraccio di Perin al camerunese.

20.54 - Grande sventolio di bandiere nel secondo anello verde.

20.46 - Squadre negli spogliatoi in questo momento, fra pochi minuti c'è Inter-Juventus.

20.44 - Riscaldamento in fase di conclusione. Protesta rientrata, la Nord rimette a posto gli striscioni e inizia a incitare la squadra.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-0

MARCATORE: 15' Dimarco

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 21 Cordaz, 40 Botis, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS: 36 Perin; 3 Bremer, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 2 De Sciglio, 25 Rabiot, 5 Locatelli, 20 Miretti, 17 Kostic; 22 Di Maria; 7 Chiesa.



In panchina: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 6 Danilo, 10 Pogba, 14 Milik, 15 Gatti, 24 Rugani, 30 Soule, 32 Paredes, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli.



Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Doveri. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Mariani. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Di Martino.

Note

Corner: 1-4

Recupero: 1°T 1'.

