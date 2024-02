INTER-JUVENTUS 1-0 (37' Gatti (I, aut.))

---

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, decide sin qui l'autogol di Gatti.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Azione insistita della Juventus, Calhanoglu spazza l'area.

41' - Yildiz perde palla, riceve Thuram che però si incarta tra tre difensori e perde la sfera.

38' - E' AUTOGOL DI GATTI: Sul cross di Barella, Pavard va in sforbiciata ma sfiora appena il pallone sul quale piombano Thuram e Gatti. Il tocco decisivo a beffare Szczesny è del difensore bianconero.

37' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! MAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM!!!

35' - Altro tentativo in ripartenza della Juventus dopo azione confusa in area bianconera lanciata da Cambiaso, Kostic guadagna un altro corner.

33' - Thuram prova a partire in contropiede, Danilo lo atterra e Maresca lo ammonisce. Era diffidato, salterà la gara con l'Udinese. Protesta il brasiliano.

32' - Ripartenza micidiale della Juve con McKennie che si mangia il campo, poi offre un pallone in area a Vlahovic che sbaglia il controllo e viene anticipato da Pavard.

29' - Lautaro combatte in area fra tre difensori, ma tocca palla col braccio e Maresca fischia fallo.

27' - Kostic prova a scappare sulla sinistra, bravo Pavard a chiudere su di lui.

25' - Che occasione per Thuram! Calhanoglu lancia con un pallone folgorante Dimarco bravissimo a mettere in mezzo per Thuram anticipato da Bremer davanti a Szczesny.

22' - Juve che riparte, difesa che viene presa un po' alla sprovvista. L'azione viene però gestita male.

22' - Mkhitaryan di testa si inventa un tentativo che rischia anche di diventare pericoloso, libera la difesa.

20' - Dimarco prova a sorprendere tutti in area su cross da destra, chiude bene Bremer.

19' - Ammonito Vlahovic per proteste dopo un altro fallo su Acerbi.

18' - Cross bellissimo di Pavard, Dimarco lo segue bene poi calcia al volo colpendo male: palla sull'esterno della rete.

17' - Bravo Mkhitaryan a fermare Vlahovic pronto a ripartire, prendendo anche fallo dal serbo.

15' - Colpo di testa ad evitare un contropiede di Pavard, palla controllata da Szczesny.

12' - McKennie va via a centrocampo, Dimarco deve ricorrere alle maniere forti per fermarlo.

10' - Barella si accusa di aver toccato palla per ultimo aiutando un indeciso Maresca, rimessa laterale per la Juve.

9' - Acerbi contrasta Rabiot, l'ultimo a toccare palla è il francese. Rimessa Inter.

7' - Vlahovic interviene a valanga su Pavard, Maresca interviene con qualche istante di ritardo.

5' - Tiro dalla distanza ancora di Mkhitaryan che trova una nuova deviazione in calcio d'angolo.

5' - Tenta di affondare a sinistra Mkhitaryan, McKennie lo anticipa mandando in corner.

3' - Uno contro uno Darmian-Kostic, la spunta il serbo che guadagna rinvio dal fondo.

1' - Palla dentro di Thuram da destra a servire Mkhitaryan, anticipato in extremis da Gatti.

---

20.47 - Calcio d'inizio per la Juventus: PARTITI!

20.46 - Lautaro e Danilo davanti a Maresca per il sorteggio.

20.44 - Le squadre entrano in campo. Coreografia monumentale della Curva Nord con una gigantografia della Medusa.

20.42 - Le squadre prendono la via del tunnel che porta al campo.

20.38 - Grande spettacolo di luci in campo al momento dell'annuncio delle formazioni.

20.33 - Squadre negli spogliatoi, tra poco si comincia.

20.30 - Prima della partita, Inzaghi ha ricevuto il premio di miglior allenatore del mese di gennaio.

----

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-0

MARCATORE: 37' Gatti (I, aut.)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS: 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 15 Yildiz.

In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 24 Rugani, 26 Alcaraz, 33 Djalo, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Carbone - Giallatini. Quarto ufficiale: Doveri. VAR: Irrati. Assistente VAR: Di Paolo.

Note

Ammoniti: Vlahovic (J), Danilo (J)

Corner: 4-2

