INTER-GENOA 2-0 (31' Asllani, 38' Sanchez (R))

LIVE MATCH

21.39 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

----

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Genoa grazie ai gol di Asllani e Sanchez.

46' pt - Mkhitaryan vince un contrasto e vola in area, poi prova la conclusione di giustezza ma viene stoppato da Vasquez al momento del tiro.

45' - Saranno tre i minuti di recupero. Retegui per poco non aggancia un gran pallone di Messias, libera Pavard.

44' - Palla rubata a Barella, riceve Gudmundsson che punta De Vrij che da vero maestro lo controlla e lo accompagna sul fondo.

42' - Nessun fallo di mano, Ayroldi invita a proseguire.

41' - Lautaro protesta reclamando un tocco di mano in area di Bani, Ayroldi non interviene aspettando il responso di Paterna.

40' - Asllani ci riprova, conclusione che però finisce fuori.

37' - Dal dischetto va Sanchez... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Martinez spiazzato, il Tocopillano trova la prima rete in campionato

35' - Ayroldi va all'on field review. Dopo un minuto di revisione, conferma il penalty.

34' - Calcio di rigore per l'Inter. Barella viene falciato da Frendrup al momento di calciare, Ayroldi non ha dubbi e assegna il dischetto. Protesta del Genoa perché il pallone era già fuori al momento del fischio.

IL GOL DI ASLLANI: Splendida sponda di Sanchez, che premia l'inserimento perfetto dell'albanese che di potenza e precisione mette la palla sotto la traversa di Martinez. Finalmente l'ex Empoli trova il suo primo gol in nerazzurro.

31' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! KRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISTJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN AAAAAAAAAAAAAAAASSSLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAANIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!

30' - Lo sciopero della Nord è concluso, i tifosi entrano nello stadio.

29' - Prova il diagonale mancino da fuori Dimarco, palla che non inquadra la porta.

28' - Lautaro va a recuperare palla a ridosso della propria area e corre per tutto il campo, perdendo lucidità al momento di entrare nell'area del Genoa. Oltretutto, il Toro era solo contro quattro.

26' - Sommer si supera su Retegui. Bella azione del Genoa che culmina col colpo di testa del nazionale azzurro bravo a schiacciare la palla a terra. Lo svizzero si allunga e respinge, poi Gudmundsson prima e ancora Retegui poi non riescono a ribadire in porta.

23' - Barella! Sprint di Mkhitaryan che trova una parabola perfetta per Barella che prova la conclusione volante di taglio, la palla finisce alta di poco.

22' - Fallo di Dumfries su Martin, Ayroldi ammonisce anche l'olandese.

21' - Sombrero di Barella, San Siro applaude.

20' - Frendrup rende la pariglia a Barella, trattenuta netta e prolungata e giallo inevitabile.

19' - Inzaghi ha qualcosa da ridire ad Ayroldi, dopo un fallo fischiato su Frendrup.

18' - Bella sponda di Sanchez che prova a imbeccare Dumfries, bravo nel taglio in area. L'azione però sfuma.

18' - Retegui arriva sulla parabola del secondo corner con la spalla più che con la testa, pallone fuori.

17' - Sbaglia la battuta Gudmundsson, palla recuperata da Asllani che forse prende un fallo ma finisce col concedere corner rischiando un dribbling.

16' - Reazione Genoa, tentativo di conclusione di Retegui ribattuto in corner.

15' - Occasione per l'Inter! Dimarco arriva su un pallone filtrante di Barella ma trova al momento cruciale l'opposizione di Martinez. Poi viene fischiato fuorigioco sulla seconda conclusione di Dimarco ribattuta dal portiere iberico.

12' - Palla sbagliata di Pavard per Barella, recupero del Genoa. Inzaghi invita i suoi uomini a calmarsi.

11' - Prima iniziativa offensiva del Genoa, cross di Martin per l'altro quinto Sabelli che si aggiusta la palla due volte di testa prima dell'intervento di De Vrij a liberare.

9' - Sportellata di Bani ad impedire a Sanchez di ricevere palla.

8' - Prende palla il Genoa a metà campo, Messias si invola in avanti poi mette in mezzo un pallone inarrivabile per i compagni. Rinvio dal fondo per Sommer.

7' - Pavard sbaglia la misura del retropassaggio per Sommer sul pressing di Gudmundsson, il portiere ci mette una pezza.

6' - Uscita azzardata ma efficace di Josep Martinez, che di testa toglie la palla dalla disponiblità di Lautaro.

4' - Incomprensione tra Frendrup e un compagno, rimessa regalata all'Inter.

2' - Dimarco prova a chiudere un triangolo con Mkhitaryan ma serve un pallone troppo profondo che finisce fuori.

-----

20.49 - Primo pallone del match per il Genoa: PARTITI!

20.48 - Lautaro e Badelj davanti ad Ayroldi per il sorteggio.

20.47 - Come annunciato, mancano dalla scena gli ultras della Curva Nord. Secondo anello verde deserto per tutta la metà inferiore.

20.46 - Le due squadre entrano in questo momento sul terreno di gioco.

20.35 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio.

---

IL TABELLINO

INTER-GENOA 2-0

MARCATORI: 31' Asllani, 38' Sanchez (R)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 70 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA: 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli, 10 Messias, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 19 Retegui.



In panchina: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 9 Vitinha, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 23 Cittadini, 53 Pittino, 90 Spence.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Del Giovane - Mastrodonato. Quarto ufficiale: Giua. VAR: Paterna. Assistente VAR: Doveri.

Note

Ammoniti: Frendrup (G), Dumfries (I)

Corner: 0-2

Recupero: 1°T 3'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!