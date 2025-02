INTER-GENOA 0-0

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Non convince l'Inter di questa sera: dopo aver iniziato la partita al massimo del furore agonistico, i nerazzurri denunciano un po' di nervosismo e commettono degli errori di troppo che permettono al Genoa di guadagnare fiducia e campo, concedendo alla squadra di casa di farsi viva solo a sprazzi e senza nemmeno troppa convinzione, ben imbrigliata dalla difesa avversaria. Il dato di zero tiri in porta da ambo le parti è abbastanza eloquente. Oltretutto, Inzaghi deve fare i conti con l'ennesimo stop di Joaquin Correa, fermatosi a fine primo tempo per un guaio muscolare.

-----

46' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter e Genoa vanno a riposo sullo 0-0. E si sente qualche fischio dagli spalti...

46' pt - Inizia il minuto di recupero. Correa manda fuori il pallone ma poi decide di resistere spinto a forza da Inzaghi.

45' - Lungo il cross di Zanoli che aveva guadagnato il fondo, poi Lautaro difende alla grande un pallone in ripartenza.

44' - Inzaghi chiede a Correa di sacrificarsi fino a fine primo tempo.

42' - Gioco fermo, problemi per Correa. L'argentino è a terra dolorante, sta per entrare Taremi.

41' - Bella palla di Zanoli in mezzo per Pinamonti, anticipato da Acerbi.

38' - Adesso l'Inter prova ad attaccare di forza, San Siro applaude.

36' - Correa cerca il numero in mezzo a tre difensori, poi guadagna un corner. Il Tucu chiede scusa per i tocchi di troppo.

34' - Azione manovrata dell'Inter iniziata da Correa e conclusa da Pavard con un tiro respinto in corner.

32' - Palla che balla pericolosamente in area nerazzurra, ci mette la gamba Pinamonti che manda alto prima che Piccinini fermi il gioco.

31' - Il Genoa riesce a costruire un'azione con passaggi sempre puliti e senza opposizione, poi il cross di Martin viene spazzato.

29' - Bel cambio di gioco per Asllani, palla che arriva a Lautaro che controlla e calcia: tiro deviato che si impenna e finisce tra le mani di Leali.

28' - Corner per i nerazzurri, Dimarco riesce ad evitare che il pallone esca prima di crossare scongiurando un nuovo caso Fiorentina. Nessuno sviluppo apprezzabile dal calcio d'angolo.

25' - Dumfries fa rimpallare il pallone su Vasquez, ma l'ultimo tocco è dell'olandese: rimessa Genoa.

23' - Masini vince un duello fuori area poi prova la conclusione, calciando alto.

21' - Arriva anche il primo corner per l'Inter, anticipo di Martin su Dimarco.

20' - Zanoli prova a mettere in mezzo, Bastoni devia in corner. Bel recupero di Masini a metà campo.

18' - Ottima uscita di Bastoni palla al piede, poi però Barella si fa anticipare da Ekhator.

16' - Altro errore di Dimarco, che regala rimessa al Genoa.

15' - Cross di Pinamonti per Ekhator che colpisce male di testa mandando fuori. Genoa che ora guadagna metri.

13' - Tornato in panchina Calhanoglu, rientrato il problema di Asllani.

12' - Errore di Dimarco e ripartenza Genoa. La palla finisce a Miretti il cui tiro viene murato, poi Pavard anticipa l'uscita di Martinez spazzando l'area.

10' - Rischia un po' Dimarco sul pressing di un avversario, poi Martinez servito dal compagno riesce a spazzare l'area.

9' - Contatto Dumfries-Martin a ridosso dell'area di rigore genoana, per Piccinini non c'è fallo.

8' - Bel filtrante di Barella che però non trova Lautaro, libera Martin.

6' - Altro allungo di Mkhitaryan che poi appoggia per Dimarco, il cui cross è fuori misura.

6' - Calhanoglu è stato mandato a scaldarsi, forse c'è qualche problema per Asllani...

4' - Barella crossa, Lautaro si coordina ma viene anticipato. Sulla ribattuta Dumfries colpisce Correa che era in fuorigioco.

2' - Subito accelerata di Dumfries che poi appoggia a Lautaro abile a scaricare su Correa, fermato da Vasquez e Bani.

1' - Bello scambio a metà campo per l'Inter, Masini anticipa poi il cross di Mkhitaryan.

------

20.48 - Si può cominciare, primo pallone per il Genoa: PARTITI!

20.45 - Problemi di comunicazione tra arbitro e VAR, viene cambiato il ricevitore di Piccinini.

20.43 - Lautaro e Bani davanti a Piccinini per il sorteggio.

20.42 - Inter e Genoa entrano in campo per il prepartita.

20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

20.33 - Riscaldamento completato, fra pochi munuti sarà Inter-Genoa.

------

IL TABELLINO

INTER-GENOA 0-0

INTER: 13 J. Martinez; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 11 Correa, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA: 1 Leali; 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin; 59 Zanoli, 73 Masini, 32 Frendrup, 23 Miretti, 20 Sabelli; 21 Ekhator, 19 Pinamonti.

In panchina: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 De Winter, 5 Onana, 10 Messias, 15 Norton-Cuffy, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 33 Matturro, 34 Otoa, 53 Kassa, 70 Cornet, 76 Venturino.

Allenatore: Patrick Vieira.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Cecconi - Vecchi. Quarto ufficiale: Arena. VAR: Serra. Assistente VAR: Chiffi.

Note

Spettatori: 68.271

Corner: 4-2

Recupero: 1°T 1'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!