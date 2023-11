INTER-FROSINONE 1-0 (43' Dimarco)

LIVE MATCH

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Frosinone vanno a riposo sull'1-0 per i nerazzurri, con la perla di Federico Dimarco a decidere sin qui.

47' pt - Due minuti di recupero, corner per il Frosinone.

IL GOL DI DIMARCO: Scusate il ritardo, ma siamo ancora sbalorditi per quello che si è inventato Dimarco. Finta a mandare al bar Lirola appena oltre la metà campo, poi veloce inquadratura sulla porta con Turati fuori causa e calcio clamoroso e chirurgico che si infila sotto la traversa. Sommer incredulo.

43' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! FEDERIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

42' - Oyono prova lo spunto personale entrando in area dopo assist di Barrenechea e tentando un tiro improbabile che finisce in fallo laterale.

40' - Lautaro appoggia per Mkhitaryan che prova a mettere in mezzo un pallone lungo per Barella.

36' - San Siro spinge Mkhitaryan al tiro, lui invece cerca la rifinitura per Dimarco il cui cross è deviato da Okoli.

35' - Il VAR controlla l'azione precedente con l'atterramento di Mkhitaryan, poi si prosegue. Finalmente arriva il momento di Brescianini.

34' - Protesta San Siro per un contatto in area di rigore del Frosinone con Mhitaryan che cade a terra. Pallone che ancora non esce...

33' - Mazzitelli ha lasciato il campo, ma il gioco è ripreso senza Brescianini.

33' - Brescianini accelera il riscaldamento e si spoglia rapidamente.

32' - Gioco fermo, Mazzitelli è rimasto a terra. Il capitano frusinate chiede addirittura il cambio.

28' - Darmian anticipa benissimo Reinier, ma pochi istanti dopo perde banalmente palla. Poi si riscatta fermando Soulé.

24' - La rimessa di Dumfries rimpalla tra Okoli e Marchizza, Dionisi incredibilmente concede rinvio dal fondo al Frosione.

21' - Altro contropiede Inter, Thuram riceve da Barella ma deve allargarsi poi entra in area ma spreca malamente il cross.

20' - Risponde il Frosinone, Darmian chiude benissimo su Reinier prendendosi i complimenti di Sommer.

19' - Turati si supera su Lautaro! Ripartenza micidiale dell'Inter, Dimarco servito da Lautaro trova Barella che in spaccata serve il capitano la cui conclusione di pura potenza è deviata da Turati con un gran colpo di reni.

17' - Prova il tiro Soulé appena fuori area, Sommer controlla il pallone e lo blocca.

16' - Thuram prova la conclusione a sorpresa dopo recupero a metà campo, Turati con un guizzo manda in corner.

15' - Bastoni salta ben tre giocatori del Frosinone, prima di prendere fallo.

14' - Cross di Lirola, Barella anticipa di testa Reinier. Poi Darmian spazza via dall'area.

11' - Okoli atterra Thuram, Dionisi fischia la punizione ma l'Inter stava proseguendo nella sua azione. Proteste di Barella.

10' - Thuram con lo specchio della porta davanti non riesce a impattare bene sulla spizzata di Acerbi, mandando fuori.

9' - Lautaro tenta l'affondo in area, Monterisi lo controlla e interviene sul pallone prima di toccare il capitano. Dionisi concede corner.

8' - Soulé trova un rimpallo favorevole su Bastoni, entra in area poi appoggia in scarico per Barrenechea che tira altissimo.

8' - Frosinone che non si chiude, anzi non disdegna l'arma del pressing alto.

7' - Palla col contagiri per Dimarco, il cui cross non trova Thuram. Frosinone che riparte.

6' - Filtrante per Thuram, Monterisi capisce tutto, si frappone fra attaccante e palla e consente l'intervento di Turati.

4' - Thuram di prepotenza si libera di Okoli, poi Barrenechea corre in aiuto del compagno per fermare il francese.

2' - Mkhitaryan appoggia su Dimarco, il suo cross viene deviato in corner.

----

20.45 - Sarà del Frosinone il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Lautaro e Mazzitelli davanti a Dionisi per il sorteggio del campo.

20.43 - Squadre in campo per il prepartita.

20.42 - Lautaro Martinez riceve il premio di miglior giocatore della Serie A di ottobre.

20.35 - Inizia lo show di presentazione della partnership con Qatar Airways.

20.32 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti il calcio d'inizio del match.

----

IL TABELLINO

INTER-FROSINONE 1-0

MARCATORE: 43' Dimarco

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FROSINONE: 80 Turati; 22 Oyono, 5 Okoli, 30 Monterisi; 20 Lirola, 45 Barrenechea, 36 Mazzitelli (35' 4 Brescianini), 3 Marchizza; 18 Soulé, 12 Reinier; 11 Cuni.



In panchina: 1 Frattali, 31 Cerofolini, 6 S. Romagnoli, 7 Baez, 8 Lulic, 9 Kaio Jorge, 10 Caso, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 24 Bourabia, 27 Ibrahimovic, 47 Lusuardi, 70 Cheddira.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Tolfo - Pagliardini. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Serra. Assistente VAR: La Penna.

Note

Corner: 7-3

