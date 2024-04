INTER-CAGLIARI 1-0 (12' Thuram)

LIVE MATCH

37' - Mina stavolta atterra Thuram colpendolo al volto, poi va a sincerarsi delle sue condizioni dopo aver sorriso ironicamente.

36' - Prova l'allungo Barella per Sanchez, palla sulla quale arriva prima Scuffet. Ma che ripartenza dell'Inter.

35' - Sanchez ha delle storie tese con Yerry Mina, colpevole di uno strattone nei suoi confronti.

31' - Prati si inventa un gran lancio in avanti, Sommer esce e anticipa Sulemana.

29' - Dopo qualche minuto di attesa, arriva il cambio: fuori un incredulo Jankto, dentro Prati.

28' - Barella trova un gol fantastico con un pallonetto di testa, ma viene colto in posizione di fuorigioco.

27' - Shomurodov si fa trovare in area sul velo di Jankto, l'uzbeko calcia però malissimo e Sommer controlla.

26' - Prati si prepara a entrare, ad uscire sarà Jankto.

25' - Di Pardo si prodiga in un intervento in area su Bastoni, palla presa ma con qualche rischio.

24' - Ranieri vuole già cambiare qualcosa? Ha dato indicazioni a Prati di scaldarsi velocemente.

23' - Luvumbo è indemoniato e ci prova ancora, stavolta con una conclusione chirurgica di destro. Sommer controlla il pallone che finisce alto dopo aver preso una strana parabola.

22' - Thuram prova a ricambiare il favore a Sanchez, servendolo dopo una galoppata sulla destra. Il cileno trova però l'opposizione di un difensore.

20' - Fallo di Sulemana su Sanchez, il cileno da terra ha da ridire nei confronti di Fourneau.

17' - Ancora blitz di Luvumbo da destra, tiro bloccato da Sommer dopo deviazione di Acerbi. Palla persa banalmente a metà campo dall'Inter.

16' - Altra chance per il Cagliari dopo un rimpallo, la conclusione di Sulemana è troppo precipitosa e finisce alta.

IL GOL DI THURAM: Grande circolazione di palla in velocità dell'Inter, palla a Sanchez che prende il fondo poi mette in mezzo per Thuram che spezza l'incantesimo e piazza la palla alle spalle di Scuffet. Bellissimo l'abbraccio del francese nei confronti del cileno.

12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMM!!!

11' - Occasione per Luvumbo. Fa tutto da solo l'angolano che punta Bastoni prima di provare un tiro a giro che finisce non distante dalla porta.

7' - Apertura panoramica di Acerbi per Sanchez, il cileno dopo un ottimo stop prova il cross lungo per Dimarco che calcia al volo mandando fuori.

5' - Barella! Su azione da calcio d'angolo, il capitano di oggi prova la botta dalla distanza con una grande conclusione trovando però pronto Scuffet.

5' - Sulemana devia il cross di Bastoni, primo corner per l'Inter.

4' - Darmian mette in mezzo per cercare Dimarco, piazzato nello spot di centravanti. La difesa del Cagliari spazza.

2' - Cross di Jankto per Shomurodov, Sommer controlla il pallone parando a terra.

2' - Shmourodov prova a partire dopo una palla persa, Barella interviene prontamente.

-----

20.47 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.46 - Minuto di raccoglimento in campo per ricordare le vittime della tragedia di Suviana.

20.45 - Anche Gianni Infantino presente a San Siro, il presidente FIFA a colloquio con Antonello.

20.44 - Barella, per il quale questa non è mai una gara banale, e Yerry Mina davanti a Fourneau per il sorteggio.

20.43 - Squadre che entrano in questo momento in campo per il prepartita.

20.41 - Alessandro Bastoni riceve in questo momento il premio come Player of the Month del mese di marzo della Serie A.

20.35 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti comincerà Inter-Cagliari.

----

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 1-0

MARCATORE: 12' Thuram

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 70 Sanchez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI: 22 Scuffet; 17 Hatzidiakos, 26 Mina, 33 Obert; 99 Di Pardo, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 27 Augello; 21 Jankto (29' 16 Prati), 77 Luvumbo; 61 Shomurodov.

In panchina: 1 Radunovic, 18 Aresti, 4 Dossena, 9 Lapadula, 10 Viola, 23 Wieteska, 28 Zappa, 34 Mutandwa, 37 Azzi, 70 Gaetano.



Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Fourneau. Assistenti: Palermo - Garzelli. Quarto uomo: Camplone. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Valeri.

Note

Corner: 2-0

