INTER-BOLOGNA 1-0 (39' Zielinski)

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Primo tempo intenso, bello, a volte anche spigoloso, con l'Inter che gestisce bene il gioco e crea le occasioni migliori trovando però la reattività di Federico Ravaglia a dire no alle iniziative nerazzurre, almeno fino a quando Piotr Zielinski decide di piegare la sua resistenza con una bordata di potenza a scaturire il vantaggio dell'Inter. Bologna che è vivo, controlla, ha anche una buona chance con Odgaard; partita che dirà sicuramente ancora molto.

45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter e Bologna vanno a riposo coi nerazzurri in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Zielinski.

45' + 2 - Cambiaghi recupera un pallone e lancia ODgaard, anticipato perfettamente da Dimarco.

45' + 1 - Iniziano i due minuti di recupero.

45' - Stavolta Ravaglia è reattivo e attento sul tiro ravvicinato di Lautaro servito da Barella in area.

41' - Bello spunto di Lautaro su assist di Calhanoglu, ma non inquadra la porta.

IL GOL DI ZIELINSKI: Azione innescata perfettamente da Lautaro che appoggia su Thuram bravissimo a gestire il pallone per poi agevolare la giocata del capitano per Zielinski che con una cannonata buca le mani a Ravaglia.

39' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOTRRRRRRRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEELIIIIIIIIIIINSKIIIIIIIIIIIIII!!!

38' - Ravaglia si allunga a respingere il tiro di Lautaro, che però era partito in fuorigioco.

35' - Thuram toglie palla in maniera rude ma regolare a Lucumi e appoggia per Barella che viene anticipato da Lykogiannis al momento del tiro.

33' - Occasione per il Bologna: Odgaard riceve un pallone comodo dalla destra, ma non impatta bene di testa e manda fuori di poco.

33' - Intervento di Barella su Cambiaghi, Chivu invita tutti alla calma.

31' - Odgaard raccoglie un pallone spazzato da Lautaro e prova il tiro al volo, sparando direttamente al primo anello verde.

30' - Ammonito anche Bastoni per un contrasto con Rowe. Giocatori dell'Inter increduli, Guida forse sta perdendo il controllo del match...

29' - Ammonizione per Calhanoglu, che colpisce in ritardo Odgaard e poi protesta con Guida.

27' - Bologna pericoloso con un'azione nata da un intervento dubbio di Holm su Thuram, palla a Rowe che calcia un rasoterra comodo per Sommer.

25' - Parata incredibile di Ravaglia che in stile Garella nega la rete a Bastoni bloccando il pallone con la coscia.

24' - Da un pallone spazzato in area bolognese da Lucumì, Calhanoglu raccoglie e controlla prima di calciare. Palla disturbata da Cambiaghi e respinta da Ravaglia in corner.

24' - Bastoni e Ferguson litigano per un pallone, Guida richiama tutti all'ordine.

22' - Giocata elegante di Akanji, l'azione dell'Inter passa da Dimarco e Lautaro prima che Thuram venga nuovamente anticipato in area di rigore.

20' - Intervento da dietro di Lucumì su Lautaro, punizione Inter con qualche fischio da San Siro.

19' - Lucumi serve incredibilmente Lautaro che vola via in area, poi però invece di calciare appoggia debolmente per Thuram che perde l'attimo e viene anticipato da Heggem.

18' - Calhanoglu e Barella non si intendono, il Bologna recupera palla a metà campo con Castro che subisce fallo dal turco.

16' - Prova l'uscita Luis Henrique, controllato da Lucumì che scarica su Ravaglia.

14' - Serie di colpi di testa prima che Guida fischi fallo ai danni di Zielinski da parte di Castro.

12' - Si presenta il Bologna, cross di Rowe che viene controllato in due tempi da Sommer.

9' - Lautaro strappa a metà campo, porta palla fino al limite dell'area per poi servire Thuram che praticamente solo in area, temendo forse un fuorigioco, calcia debolmente trovando la respinta di Ravaglia. Che poi mette le mani sulla conclusione di Barella che però era effettivamente in offside.

8' - Barella prova a scappare a Ferguson dopo il lancio di Lautaro, controllo difficile che si conclude con un pallone mandato in fallo di fondo.

6' - Riflesso incredibile di Ravaglia che respinge la conclusione a botta sicura e da distanza ravvicinata di Lautaro, occasione Inter.

5' - Lautaro torna in campo, il problema appare superato. Il capitano ha una vistosa fasciatura alla mano.

3' - Lautaro è rimasto a terra dolorante dopo lo scontro per un pestone alla mano rimediato da Heggem, interviene lo staff medico. C'è preoccupazione, si scalda Pio Esposito.

2' - Brutto doppio fallo ai danni di Lautaro prima e Zielinski poi, interviene Guida sanzionando l'intervento sul polacco.

20.48 - Primo pallone del match a favore dei felsinei: PARTITI!

20.45 - Dopo il sorteggio del campo, minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Crans Montana.

20.44 - Inter e Bologna guadagnano il terreno di gioco.

20.43 - Squadre pronte a entrare in campo, stadio praticamente sold-out.

20.35 - Riscaldamento completato, squadre negli spogliatoi. Fra poco il calcio d'inizio a San Siro.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 1-0

MARCATORE: 39' Zielinski

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA: 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 22 Lykogiannis; 6 Moro, 19 Ferguson; 11 Rowe, 21 Odgaard, 28 Cambiaghi; 9 Castro.

In panchina: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 4 Pobega, 7 Orsolini, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 20 Zortea, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Guida. Assistenti: Ceccon - Laudato. Quarto ufficiale: Marinelli. VAR: Ghersini. Assistente VAR: Maresca.

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I), Bastoni (I)

Corner: 1-0

Recupero: 1°T 2'.