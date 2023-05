INTER-ATALANTA 2-1 (1' Lukaku (I), 3' Barella (I), 36' Pasalic (A))

LA PARTITA LIVE

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Atalanta a riposo sul 2-1.

47' pt - Tiro pretenzioso di Dimarco che manda la palla al secondo anello blu. Brozovic ha qualcosa da ridire...

46' pt - Inter che torna nella zona offensiva, Dumfries prende fallo dopo essere stato contrastato da ben tre difensori.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Cross di Maehle, nessuno dei cinque giocatori sulla traiettoria riesce ad intervenire a correggere in rete. Inter ora troppo bassa.

41' - Rischia Djimsiti a ridosso della propria area, Sportiello interviene.

38' - Fabbri valuta l'azione al VAR, poi Orsato dà il segnale di ripartenza.

36' - Gol dell'Atalanta con Pasalic! Azione da corner confusa, Holjund svirgola poi Pasalic colpisce pallone e D'Ambrosio mandando in porta.

35' - Tiro al volo di Koopmeiners che raccoglie un pallone lanciato da Hojlund, Onana alza in corner. Poi Scalvini sugli sviluppi manda fuori non di molto.

34' - Calhanoglu a un soffio dal tris! Schema con Dimarco e rasoterra al veleno del turco che non trova la porta con Sportiello immobile.

33' - De Roon protesta con Orsato, ma è evidente il fallo su Lautaro. Che reclama anche il giallo.

31' - Prova a tornare in avanti l'Inter, lancio di Brozovic che non si intende con Lukaku e l'azione sfuma per la rabbia del croato.

29' - Strappa Koopmeiners che con la sua velocità mette in apprensione la difesa. Calhanoglu disturba la conclusione dell'olandese che termina fuori.

28' - Ottimo lavoro di Calhanoglu che strappa una rimessa laterale. Cori della Nord per tutti i giocatori e per il tecnico Inzaghi.

27' - Ancora Hojlund trovato bene da Scalvini, Brozovic aiuta Acerbi nel liberare l'area. Però ora l'Atalanta c'è.

25' - Fallo di Ederson su D'Ambrosio, punizione guadagnata d'esperienza.

23' - Arriva la prima conclusione dell'Atalanta con Hojlund, Onana respinge coi piedi.

21' - L'Atalanta prova a farsi viva davanti con Scalvini il cui tiro è ribattuto da Barella, Lautaro dà una mano ai compagni dietro.

19' - Onana lancia alla perfezione Lukaku che controlla, avanza poi si intestardisce nel tiro: nessun problema per Sportiello.

16' - Ancora 15 minuti di silenzio per la Curva Nord, che ora ha iniziato a cantare.

15' - Fioccano le opportunità: flipper in area orobica, D'Ambrosio con un'acrobazia prova a calciare ma non si coordina bene poi Lukaku viene anticipato da Sportiello.

15' - Ancora Dimarco dalla distanza, pallone deviato in calcio d'angolo. E' un assedio.

14' - Calcia Dimarco, Sportiello alza sopra la traversa.

13' - Lukaku punta Scalvini che lo atterra a ridosso dell'area, punizione molto interessante per l'Inter.

11' - Prova l'Atalanta con Ederson, Calhanoglu manda in corner.

11' - Inter che gestisce nella propria metà campo con grande tranquillità.

9' - Hakan Calhanoglu troverebbe un clamoroso tris raccogliendo una respinta della difesa su tiro di Acerbi, ma è tutto vano per fuorigioco.

7' - Qualche difficoltà per D'Ambrosio che si fa soffiare palla da Hojlund, grande ripiegamento difensivo di Barella.

4' - Prova a scuotersi l'Atalanta dopo il micidiale uno-due, Onana vola a respingere un corner.

IL GOL DI BARELLA: Avvio di partita pazzesco dell'Inter. Dimarco calcia due volte trovando sempre pronto Sportiello, ma sulla seconda ribattuta il più lesto di tutti è Barella che arriva e calcia al volo da posizione ravvicinata mettendo palla sotto la traversa.

3' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! NICOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

IL GOL DI LUKAKU: Nemmeno 40 secondi dal via, Lukaku tocca per Lautaro che scambia subito il pallone lanciando il compagno che semina tutta la difesa, dribbla Sportiello e battezza come meglio non potrebbe il match.

1' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUKAKUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

20.45 - Primo pallone dell'incontro per l'Inter: PARTITI!

20.44 - Squadre in campo, D'Ambrosio e Toloi davanti a Orsato per il sorteggio

20.40 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti calcio d'inizio del match.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 2-1

MARCATORI: 1' Lukaku (I), 3' Barella (I), 36' Pasalic (A)

INTER: 24 Onana; 33 D'Ambrosio, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 36 Darmian, 42 Curatolo, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA: 57 Sportiello; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 42 Scalvini; 77 Zappacosta, 13 Ederson, 15 De Roon, 3 Maehle; 88 Pasalic, 7 Koopmeiners; 17 Hojlund.

In panchina: 1 Musso, 31 Rossi, 5 Okoli, 9 Muriel, 11 Lookman, 28 Demiral, 40 Colombo, 43 Bernasconi, 49 Falleni.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Giallatini - Berti. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Abisso.

Note

Spettatori: 72.192

Corner: 2-5

Recupero: 1°T 2'.

