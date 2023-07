46' - Duplice fischio di Hiroyuki Kimura, finisce qui il primo tempo di Inter-Al Nassr! Uno a uno a Osaka: vantaggio al 24' di Ghareeb, la risposta nerazzurra è di Frattesi, al suo primo gol con la nuova maglia, seppure in competizione non ufficiale.

45' - Tiro a giro telefonato di Correa: Alaqidi abraccia il pallone.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - PAREGGIA L'INTER, HA SEGNATO FRATTESI! Questa volta il cross di Dumfries è giusto, Frattesi è lì in area pronto a raccoglierlo per girarlo di testa alle spalle di Alaqidi.

43' - Gosens va via di fisico sulla sinistra, ma il suo cross viene controllato facilmente da Telles, che appoggia verso il suo portiere di piede.

42' - Da ormai diversi minuti, l'Inter ha preso possesso della metà campo avversaria. Ora giro palla paziente alla ricerca dello spazio giusto per colpire.

41' - Gosens pescato per la seconda volta in fuorigioco: il tedesco è partito in leggero anticipo sul lancio di Bastoni dalle retrovie.

40' - Telles si impegna e riesce a tenere in gioco il pallone. Ma decide di non affondare ricominciando da capo.

39' - Dumfries, in difficoltà, colpisce di testa un pallone pigro verso Stankovic. Che, alla fine, si convince a uscire per spazzare via.

38' - Lautaro fermato ai margini dell'area dell'Al-Nassr dopo una buona manovra condotta dall'Inter, anche grazie all'inserimento in avanti di Bastoni.

37' - Bastoni fa blocco su Ghareeb, per l'arbitro non c'è nulla.

34' - Lautaro suona la carica recuperando un pallone a centrocampo, poi viene steso vicino al cerchio di centrocampo da Al Ghannam con una brutta scivolata meritevole di giallo. L'arbitro, però, decide di tenere il cartellino nel taschino.

33' - Corta la sponda aerea in area di Dumfries per Frattesi: interviene Alaqidi.

32' - Non riesce a portare a termine il contropiede l'Al-Nassr dopo il recupero palla su Bisseck. De Vrij non si fa scavalcare dalla palla diretta a Ronaldo.

30' - Tripla occasione per l'Inter! In maniera casuale, la palla arriva in area, dove Correa si fa anticipare, in tap-in Lautaro viene fermato dalla difesa poi arriva Dumfries che calcia tra le braccia di Alaqidi.

30' - Reazione rabbiosa dell'Inter, che ha alzato il livello di agonismo: qua Calhanoglu entra duro su un avversario, quasi a mandare un segnale ai compagni.

28' - Correa se lo mangia! Lautaro qui veste i panni dell'assistman mandando il Tucu a calciare davanti a Alaqidi. Pessima esecuzione, tiro centrale e debolissimo.

27' - Lautaro vicino al pari! Recupero forte di De Vrij, Calhanoglu imbuca per il Toro, che incrocia non trovando la porta. C'è la parata di Alaqidi, non vista dall'arbitro.

24' - GOL DI GHAREEB! Talisca inventa un assist laser per Ghareeb, che punisce Stankovic davanti alla porta approfittando del cattivo posizionamento della difesa nerazzurra.

23' - Correa sbaglia il dribbling, sfuma un'azione promettente per l'Inter.

22' - Ronaldo alla sua maniera da distanza siderale! La palla non finisce lontano dallo specchio, Stankovic era comunque sulla traiettoria.

20' - Stankovic dice no a Talisca! Bel riflesso del figlio di Deki, che con un guizzo sulla sua sinistra para il colpo di testa del brasiliano, che aveva sfruttato un buco di Bastoni.

19' - De Vrij fa buona guardia nella sua zona, scortando l'uscita di Stankovic.

18' - Ghareeb supera di slancio Bisseck che lo ferma con le cattive: punizione per l'Al-Nassr.

17' - Colpo di testa alto sopra la traversa di Lautaro, che era stato bravo a prendere il tempo a Lajami.

17' - Bella triangolazione Dumfries-Frattesi-Lautaro, Lajami sistema le cose per l'Al-Nassr rifugiandosi in corner.

16' - De Vrij svetta sulla concorrenza e colpisce di testa verso Alaqidi. I nerazzurri in area chiedono un rigore per un presunto fallo di mano.

15' - Brozovic commette il suo secondo fallo in pochi minuti: questa volta la 'vittima' è Calhanoglu. Che si incarica della battuta.

14' - Pallone pigro verso Dumfries, anticipato in scivolata da Telles. Rimessa con le mani in fase offensiva per l'Inter.

13' - Lautaro sbaglia l'ultima scelta nell'area avversaria. Voleva servire Frattesi, ma Telles ha capito tutto.

12' - Bel recupero difensivo di Frattesi su Talisca.

12' - Calhanoglu dalla bandierina: cross verso Frattesi, che prende il tempo al diretto avversario ma non riesce ad inquadrare la porta di testa.

11' - Lajami, non senza affanni, allunga il pallone crossato da Bisseck in corner.

10' - Brozovic entra in tackle su Frattesi: prima palla, poi gambe dell'ex Sassuolo.

9' - L'Inter torna a minacciare l'area avversaria: Dumfries si sgancia sulla destra, prende il fondo e mette a rimorchio per un compagno che non c'è. Risolve Fofana che, con calma, porta via il pallone.

9' - Talisca non può arrivare sul lancio di Al Ghannam.

8' - Altissimo il tiro dalla distanza di Fofana, dopo un gioco di gambe di Ronaldo su Frattesi.

7' - Non vale il tiro centrale di Ronaldo, che era finito nella trappola di fuorigioco azionata da De Vrij. Bandierina su.

6' - Brozovic, alla sua maniera, elude il pressing di Calhanoglu. Poi Frattesi travolge Fofana: punizione per l'Al-Nassr in zona difensiva.

5' - E' ancora Gosens a rendersi protagonista di un bell'inserimento sulla fascia sinistra: questa volta è tutto buono, meno il suo cross che è facile preda per la difesa dell'Al-Nassr.

3' - Lautaro subito attivo: calcio di punizione conquistato vicino all'out destro. Calcio d'angolo corto per Calhanoglu, che batte male colpendo Telles.

2' - Si fa vedere anche l'Inter! Gosens sgasa sulla sinistra, ma si alza la bandierina: il tedesco pizzicato in offside.

2' - Al Ghannam va via dopo una bella combinazione sulla destra, resiste al ritorno difensivo di Calhanoglu, poi calcia debolmente verso Stankovic da buona posizione.

1' - E' l'Inter, che oggi veste la classica divisa nerazzurra, a muovere il primo pallone del match. L'Al-Nassr in giallo con pantaloncini azzurri.

12.21 - Fischio d'inizio allo Yanmar Field Nagai di Osaka, comincia in questo momento Inter-Al Nassr!

12.20 - Stadio semivuoto a Osaka, tanti i posti liberi allo Yanmar Field Nagai.

12.18 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.17 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo dello Yanmar Field Nagai di Osaka preceduti dalla terna arbitrale.

12.16 - Giocatori all'imbocco del tunnel che conduce al campo di gioco dello Yanmar Field Nagai di Osaka. Ronaldo, capitano dell'Al-Nassr, saluta Lautaro Martinez.

12.00 - Squadra arbitrale ovviamente tutta giapponese: dirige l'incontro Hiroyuki Kimura, assistito da Takumi Takagi e Isao Nishihashi. Hiroki Kasahara veste i panni del quarto ufficiale

11.55 - L'Al-Nassr è, invece, reduce dallo 0-0 col PSG, dopo aver rimediato due brutte batoste con Celta Vigo (5-0) e Benfica (4-1).

11.50 - Due successi comodi nelle prime due uscite della pre-season per i nerazzurri, che prima hanno superato 3-0 il Lugano e poi hanno travolto 10-0 la Pergolettese.

11.45 - L'Inter è arrivata allo Yanmar Field Nagai di Osaka, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio, previsto per le 12.20.

11.30 - Rispetto a sei giorni fa, Simone Inzaghi ha apportato due modifiche alla formazione iniziale: a centrocampo Davide Frattesi prende il posto di Stefano Sensi, in attacco è Lautaro Martinez, non Marcus Thuram, a fare coppia con Joaquin Correa. Out Mkhitaryan: riposo precauzionale per mal di schiena. Per il resto, tutto confermato: Filip Stankovic tra i pali, davanti a lui il trio difensivo composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Calhanoglu in cabina di regia, i quinti sono Dumfries e Gosens.

11.25 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 8 Gosens; 10 Lautaro, 11 Correa.

Panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 5 Sensi, 9 Thuram, 14 Fabbian, 15 Acerbi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Esposito, 32 Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Inzaghi.

AL-NASSR (4-2-3-1): 44 Alaqidi; 2 Al Ghannam, 78 Lajami, 3 Madu, 15 Telles; 6 Fofana, 77 Brozovic; 94 Talisca, 11 Al Ghannam, 29 Ghareeb; 7 Ronaldo.

Panchina: 1 Bukhari, 33 Abdullah Ali, 4 Al Fatil, 5 Al Amri, 8 Al Sulayhim, 12 Boushal, 13 Konan, 14 Al Naji, 17 Al Khaibari, 18 Adam, 19 Al Hassan, 21 Ali, 23 Yahya, 31 Suhluli, 46 Al Elewai.

Allenatore: Castro.

11.20 - Dopo i test in famiglia di Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese, si alza il livello di difficoltà della pre-season dell'Inter, oggi in campo allo Yanmar Field Nagai di Osaka per sfidare nella prima amichevole del tour giapponese l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e, soprattutto, dell'ex Marcelo Brozovic.