FIORENTINA-INTER 0-1 (14' Lautaro Martinez)

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol di Lautaro Martinez.

47' pt - Ikoné ferma Carlos Augusto lanciato in avanti, fallo tattico punito col giallo.

46' pt - Bastoni decisivo: Nzola riceve un pallone praticamente solo davanti a Sommer, scivola il 95 nerazzurro per mettere il corpo e deviare in corner.

46' pt - Sono due i minuti di recupero.

45' - Fallo di Pavard su Beltran, altra punizione pericolosa per i gigliati.

43' - Sprecata malamente la punizione dalla Fiorentina, palla sul fondo.

42' - Mani evidente di Bastoni che ferma irregolarmente un pericoloso attacco viola impendendo a Nzola di ricevere palla da Ikoné. Aureliano estrae il giallo.

40' - Carlos Augusto prova a servire Lautaro in area, palla deviata in corner.

39' - Mkhitaryan prova ad andare in avanti, ma va a sbattere contro la retroguardia viola.

36' - Check finito, il VAR legittima la decisione di Aureliano.

35' - Protesta Ranieri per una trattenuta di Bastoni in area, gioco fermo con VAR al lavoro.

34' - Clamorosa parata di Sommer. Bonaventura difende un pallone tra tre difensori e calcia praticamente dal dischetto, lo svizzero ha un colpo di reni clamoroso e manda in calcio d'angolo.

33' - Thuram appoggia all'indietro per Frattesi, tiro del numero 16 respinto da Terracciano poi la difesa evita che Darmian ribadisca in porta.

32' - Lancio perfetto di Lautaro per Thuram, il francese si invola, semina tre difensori ma sul più bello perde l'equilibrio e cade.

31' - Altro ripiegamento difensivo eccellente di Mkhitaryan, che toglie palla alla Fiorentina.

29' - Calcia Arthur, palla deviata e controllata da Sommer.

28' - Mkhitaryan atterra Beltran, punizione Fiorentina.

27' - Carlos Augusto protegge bene su Ikoné, costringendo il francese ad allungarsi il pallone che termina fuori.

26' - Bonaventura riceve un pallone invitante ma perde l'attimo, la difesa nerazzurra riesce a fare muro.

25' - Palla che sbatte su Aureliano, il gioco deve ripartire.

24' - Inzaghi predica calma, mentre l'Inter gestisce il pallone.

21' - Nzola riceve palla in posizione pericolosa, Mkhitaryan rincula e riesce a togliergli il pallone. Poi c'è fallo su Bastoni.

18' - Martinez Quarta piomba sul corner di Duncan, il tocco dell'argentino non è sufficiente a inquadrare la porta.

IL GOL DI LAUTARO: Corner di Asllani, Lautaro prende bene posizione anche aiutandosi con le maniere forti su Parisi e di testa batte Terracciano. Controllo VAR in corso, tutto regolare.

14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAUTARROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!

14' - Faraoni nega un gol fatto a Carlos Augusto. Thuram scatta in posizione regolare sulla destra e mette in mezzo lì dove il brasiliano è pronto a colpire. Ma l'ex Verona si immola respingendo in corner.

11' - Gol di Nzola che batte la difesa sul tempo e fa passare la palla tra le gambe di Sommer, ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco.

9' - Occasionissima per Lautaro! Sciocchezza di Martinez Quarta che serve il connazionale invece di Ranieri, il Toro punta l'area e calcia. Palla deviata in corner.

8' - Prova a farsi viva l'Inter con un cross di Frattesi troppo lungo per Thuram, arriva Mkhitaryan che però non trova nessuno in area. La difesa viola intercetta.

6' - Carlos Augusto rischia qualcosa sul lancio per Ikoné, poi è bravo a mantenere la posizione ed anticipare l'avversario.

4' - Scambio Beltran-Nzola, il tiro dell'ex Spezia è respinto dalla difesa. Ma Fiorentina ancora in possesso.

3' - Fiorentina partita alla garibaldina, con voglia di far male all'Inter.

1' - Sommer sbaglia tutto dando un pallone completamente fuori misura a Pavard, Bonaventura lo intercetta e serve Nzola che però è in fuorigioco. Il portiere svizzero aveva respinto la conclusione dell'angolano.

20.48 - Sarà l'Inter a muovere il primo pallone del match: PARTITI!

20.47 - Squadre raccolte a centrocampo per il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva.

20.46 - Bonaventura e Lautaro davanti a Aureliano per il sorteggio.

20.44 - Fiorentina e Inter entrano sul terreno di gioco del Franchi.

20.42 - Squadre pronte a entrare in campo.

20.31 - Rientrata anche la Fiorentina, fra pochi minuti si comincia.

20.30 - Inter che ha già lasciato il campo.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 0-1

MARCATORE: 14' Lautaro Martinez

FIORENTINA: 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi; 6 Arthur, 32 Duncan; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 18 Nzola; 9 Beltrán.

In panchina: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 4 Milenkovic, 7 Sottil, 8 M. Lopez, 10 Gonzalez, 19 Infantino, 26 Mina, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 38 Mandragora, 72 Barak, 73 Amatucci.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Aureliano. Assistenti: Imperiale - Vecchi. Quarto ufficiale: Giua. VAR: Marini. Assistente VAR: Doveri.

Note

Ammoniti: Bastoni (I)

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 2'.

