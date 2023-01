Lo scivolone interno contro l'Empoli è stato di quelli che hanno fatto indubbiamente male: un ko inaspettato che può voler significare la costrizione alla resa nella corsa per lo Scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi deve ora pensare a blindare la zona Champions, dove visti gli ultimi risultati si è scatenata una vera e propria baraonda. E deve farlo a partire da questo tardo pomeriggio allo Zini di Cremona, ospite di una Cremonese che arriva abbastanza rinfrancata dalla cura di Davide Ballardini, che appena arrivato ha regalato una brutta sorpresa al Napoli eliminandolo dalla Coppa Italia. I grigiorossi cercano punti per alimentare le speranze salvezza, davanti al pubblico amico han fatto sudare la Juve di recente e per questo non vanno sottovalutati, ma i tre punti per i nerazzurri assumono ora più che mai un valore pesante, anche per arrivare ben lanciati alla settimana di fuoco con Atalanta in Coppa Italia e soprattutto il derby all'orizzonte. Fischio d'inizio dell'arbitro Maurizio Mariani alle ore 18: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

17.04 - Modulo speculare per la Cremonese, dove si vede dal primo minuto l'ex Marco Benassi. In avanti spazio a Okereke e Ciofani, con Dessers che partirà dalla panchina.

17.01 - Con l'assenza di Nicolò Barella, sarà Roberto Gagliardini a riempire la lacuna a centrocampo con Kristjan Asllani ancora in panchina. Per sostituire Milan Skriniar, spazio a Matteo Darmian, preferito a Danilo D'Ambrosio come gancetto di destra. Si rivede anche Denzel Dumfries tra i titolari, davanti la coppia Dzeko-Lautaro.

16.57 - Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Inter:

CREMONESE (3-5-2): 12 Carnesecchi; 15 Bianchetti, 21 Chiriches, 5 Vasquez; 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 28 Meité, 26 Benassi, 3 Valeri; 77 Okereke, 9 Ciofani.

In panchina: 13 Saro, 45 Sarr, 4 Aiwu, 10 Buonaiuto, 18 Ghiglione, 20 Afena-Gyan, 24 Ferrari, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 90 Dessers, 98 Zanimacchia.