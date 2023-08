L'Inter torna in campo a Cagliari per dare seguito all'ottima partenza in campionato e continuità alla vittoria contro il Monza. Lo fa dopo aver visto giocare le altre, consapevole di dover rispondere alle vittorie di Milan e Napoli. Si gioca contro un Cagliari reduce dallo 0-0 di Torino e che presenta in panchina una vecchia volpe nonché ex Inter come Claudio Ranieri.

Simone Inzaghi conferma Matteo Darmian e Alessandro Bastoni come braccetti al fianco di De Vrij; a centrocampo Niccolò Barella, Henrik Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu con Denzel Dumfries e Federico Dimarco confermati sulle fasce. In avanti la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram.

A seguire le scelte ufficiali dei due allenatori.

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 21 Jankto; 30 Pavoletti, 19 Oristanio. A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 48 Guercio, 19 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Mondin, Di Iorio.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

VAR: Marini. Assistente VAR: S. Longo.