Dici Bologna e il pensiero, inevitabilmente, corre ancora a quella maledetta sera di aprile 2022 quando al Dall’Ara sfumarono definitivamente le possibilità di Scudetto dell’Inter. Quasi un anno è passato, in mezzo c’è stata una gara d’andata terminata con un eloquente 6-1 per i nerazzurri, e ora le prospettive con le quali la squadra di Simone Inzaghi sbarca in Emilia sono differenti: ci si gioca la possibilità di blindare ulteriormente il proprio piazzamento che vale la Champions League, dopo la prestazione contro il Porto di mercoledì che ha regalato a Romelu Lukaku e compagni un vantaggio importante in vista della gara di ritorno di metà marzo al Do Dragao. Il presente, però, è la sfida contro una squadra come quella di Thiago Motta che molto bene sta facendo sin qui in campionato e che regali, indubbiamente, non ne vuole fare. Fischio d’inizio dell’arbitro Daniele Orsato alle ore 12.30: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale del nostro inviato al Dall’Ara.

11.43 - Pioggia che cade incessantemente da questa mattina a Bologna, dove spira anche un vento piuttosto crudo.

11.33 - Joaquin Sosa al centro della difesa è la novità del Bologna, dove Stefan Posch è regolarmente in campo e dove Musa Barrow reggerà il peso dell'attacco.

11.31 - Simone Inzaghi, ancora una volta, non se la sente di rinunciare ad Henrikh Mkhitaryan, e riproponendo Marcelo Brozovic a centrocampo decide di mandare in panchina Nicolò Barella. Confermata la presenza di Robin Gosens a sinistra e di Matteo Darmian nel terzetto di difesa con Stefan de Vrij che la spunta su Francesco Acerbi.

11.25 - Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Inter: